Deux tiers des milléniaux ne savent pas quels pays sont sortis victorieux de la Seconde Guerre mondiale, révèle une enquête

Selon une étude, les DEUX TIERS des milléniaux ne savent pas quels pays sont sortis victorieux de la Seconde Guerre mondiale.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que 41 % des 18-34 ans ignoraient que le Royaume-Uni s’était battu aux côtés des Alliés.

La recherche a révélé que les Britanniques en savent remarquablement peu sur les événements clés et les personnes de la Seconde Guerre mondiale – bien que 61% pensent avoir une bonne connaissance de l’événement le plus important de l’histoire.

Alors que cette semaine commémore le 83e anniversaire de Dunkerque, 40 % ignorent la mission qui a réussi à évacuer plus de 338 000 soldats alliés du nord de la France.

Pendant ce temps, un millénaire sur 10 (11%) pense que le «miracle de Dunkerque» fait référence au jour où les nazis se sont rendus en 1945.

L’étude, commandée à l’occasion du lancement de Compagnie des héros 3: Console Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ont constaté que 41 % étaient désemparés. Le jour J a été le rassemblement des forces terrestres, maritimes et aériennes sur les plages de Normandie.

Et parmi les millennials interrogés, un sur 20 pense même que le jour J s’est produit en Allemagne.

Alors que Oppenheimer de Christopher Nolan devrait sortir sur grand écran le mois prochain, 74% des adultes ne savent pas que le projet Manhattan était une entreprise de recherche et développement qui a produit les premières armes nucléaires.

Alors que 31 % admettent qu’ils n’ont jamais entendu parler de J. Robert Oppenheimer, et 24 % ignorent que la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, au Japon.

Fait remarquable, 4 % des milléniaux pensent que la première arme nucléaire a été utilisée sur Berlin et 3 % pensent qu’elle a été larguée sur Tchernobyl, en Ukraine.

Il y a aussi un manque de connaissances même en ce qui concerne les événements sur le sol britannique.

À peine la moitié (53 %) savent que le Royaume-Uni n’a pas eu le même Premier ministre pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale.

Près de quatre sur 10 (37%) ignorent que c’était Neville Chamberlain au pouvoir au début du conflit – et 22% ne savent pas que c’était Winston Churchill au pouvoir à la fin.

La moitié (49%) des personnes interrogées, via OnePoll, estiment qu’il est important d’avoir une bonne connaissance de la Seconde Guerre mondiale, cependant, cela tombe à un peu plus d’un tiers (36%) pour les 18-34 ans.

En conséquence, moins d’un quart (23 %) des milléniaux estiment qu’ils manquent de connaissances sur l’événement qui a façonné le monde dans lequel ils vivent aujourd’hui.

Ceci malgré le fait que 59% admettent qu’ils ne savent pas que la Seconde Guerre mondiale est une abréviation pour le conflit qui a finalement fait environ 35 à 60 millions de victimes dans le monde.

En effet, les millennials sont plus intéressés par qui est en tête des classements musicaux (22%), les noms des bébés de célébrités (20%) et le nombre d’abonnés qu’ils ont sur les réseaux sociaux (20%) que ce qui s’est passé pendant World Seconde guerre.

Pour célébrer le lancement de Company of Heroes 3: Console Edition, SEGA et Relic Entertainment se sont associés à la star de SAS: Who Dares Wins et ancien membre du Parachute Regiment, Jay Morton, pour livrer la première copie physique du jeu via skydive.

Sautant de 15 000 pieds et tombant librement à une vitesse de 120 mph, Jay a livré l’édition premium du jeu à Stewart Clark, basé près d’Oxford, avant le lancement du jeu pour s’assurer que le plus grand fan de la franchise reçoive la version console du troisième opus avant tout le monde.

Jay Morton a déclaré: « En tant que personne ayant 14 ans de service militaire, dont une décennie au sein des forces spéciales britanniques et quatre au sein du régiment de parachutistes, j’ai été ravi d’aider SEGA à lancer Company of Heroes 3 sur console.

« J’ai effectué de nombreux sauts en parachute au cours de ma carrière, mais c’était une nouvelle expérience de livrer le jeu aux fans, en rendant hommage à nos prédécesseurs en portant un authentique uniforme de parachutiste britannique de la Seconde Guerre mondiale.

« Il est important que nous restions informés sur la Seconde Guerre mondiale et que nous n’oublions pas les dures leçons qui ont été apprises. »

