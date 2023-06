Deux tiers des buveurs veulent réduire leur consommation d’alcool cet été, selon une étude

D’après une étude, les DEUX tiers des buveurs souhaitent réduire leur consommation d’alcool cet été.

Un sondage auprès de 2 000 adultes qui boivent a révélé que, alors que la tendance à la curiosité sobre et à la consommation consciente se répand à travers le pays, parmi ceux qui cherchent à minimiser leur consommation, 63 % veulent éviter la surconsommation.

Deux tiers des buveurs veulent réduire leur consommation d’alcool cet été selon une nouvelle étude 1 crédit

Tandis que 35 % de plus profiteront de la socialisation estivale avec une approche plus flexible.

En conséquence, 62 % ont le sentiment d’avoir atterri sur un « sweet spot » quant à la façon dont ils peuvent prendre un verre, mais sans aucune des répercussions.

La personne moyenne qui réduira ses dépenses se limitera à seulement deux verres lors de rassemblements sociaux pendant qu’elle profite du soleil – la moitié de ce qu’elle boirait habituellement l’été dernier.

Tandis que 43% se tourneront vers des alternatives sans alcool pour modérer leur consommation lors de rassemblements sociaux estivaux.

Les barbecues (38 %), les repas en plein air (27 %) et les sorties dans les jardins à bière (25 %) sont quelques-unes des occasions que ces buveurs cherchent à réduire leur consommation au cours des prochains mois.

La recherche a été commandée par l’apéritif italien sans alcool Crodino, qui lance sa route Na’lfresco, une collection de lieux de beauté autour de Londres pour profiter d’un rassemblement en plein air sans alcool.

Loris Contro, ambassadeur de la marque d’icônes italiennes du groupe Campari au Royaume-Uni, a déclaré : « L’été britannique est bel et bien là, et au cours des dernières années, nous avons vu des gens adopter une approche plus réfléchie de la socialisation en combinant boissons, nourriture, et l’ambiance tout aussi important.

« Ce moment convivial est une tradition de longue date dans la culture italienne et nous commençons vraiment à le voir s’implanter ici au Royaume-Uni. »

La recherche a également révélé que 54% de ceux qui essaient de minimiser leur consommation s’attendent à profiter davantage de leur été car ils seront plus conscients de leurs habitudes de consommation.

Le coût est une autre raison populaire de dîner en plein air et d’avoir une approche plus consciente de la consommation d’alcool, 34 % d’entre eux y voyant l’occasion idéale de réunir leurs proches pour passer un bon moment sans coûter cher.

Et 39 % ne boivent pas autant à cause du coût de l’alcool.

La recherche, menée via OnePoll, a également demandé aux Londoniens et aux visiteurs prévoyant une visite dans la capitale de révéler leurs meilleurs endroits pour un rassemblement en plein air.

Il a constaté que Hyde Park, St James’s Park et Victoria Park sont parmi les endroits estivaux les plus populaires que ces citadins visitent pour se prélasser au soleil.

Mais quand il s’agit de dîner en plein air, Greenwich Park, Hampstead Heath et Primrose Hill offrent les meilleures vues à apprécier avec de la bonne nourriture et de la compagnie.

Les personnes interrogées ont également révélé certains des « joyaux cachés » que la capitale a à offrir – avec la Petite Venise et les jardins de Kyoto mis en évidence comme des endroits pour échapper à l’agitation.

Au cours des deux premiers week-ends de juillet, Crodino parcourra son itinéraire Na’lfresco, 20 endroits à travers la capitale, pour distribuer des portions gratuites de l’apéritif doux-amer aux amateurs de parc qui souhaitent adopter une approche plus flexible de la consommation.

Loris Contro a ajouté : « Notre guide des meilleurs endroits de Londres pour profiter de l’occasion en début de soirée – tel que voté par les Londoniens – vise à améliorer l’expérience. »