Deux tentatives ont été faites pour kidnapper les enfants de Toni Schumacher après la Coupe du monde de 1982 pour ce tacle d’horreur

Harald Anton Schumacher, mieux connu sous le nom de Toni Schumacher, est peut-être le gardien de but le plus détesté à avoir jamais vécu, son tacle d’horreur sur le défenseur français Patrick Battiston lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1982 provoquant l’indignation internationale – notamment parce qu’il s’est échappé sans même concéder un but. coup franc.

Lorsque Michel Platini a récupéré le ballon près de la ligne médiane de la rencontre, s’est retourné et a joué un ballon attrayant au-dessus de la défense allemande, Schumacher est sorti en trombe de son but, désireux d’intercepter le ballon avant que Battiston ne le termine.

S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro, un spécial de la Coupe du monde disponible sur commande, Schumacher décrit son raisonnement derrière la décision – et les conséquences qui en découlent.

“Alors que je me précipitais vers lui, j’ai rapidement compris qu’il arriverait le premier au ballon”, a déclaré Schumacher. “Il rebondissait et je savais qu’il essaierait de le soulever au-dessus de moi dans le filet vide. Je devais faire tout ce que je pouvais pour l’empêcher de marquer.

“Je me suis jeté sur le ballon. Mon intention était simplement d’essayer de me faire le plus gros possible, dans l’espoir d’obtenir quelque chose dessus ou d’éloigner le joueur. Il a poussé le ballon devant moi avec son orteil et j’ai réalisé que j’étais maintenant lancé directement vers lui. Pour me protéger, j’ai tourné mon corps pour absorber l’impact et j’ai senti ma hanche le frapper.

“J’ai immédiatement senti un changement dans l’atmosphère. Quelque chose de mauvais s’était produit. Patrick Battiston, le Français avec lequel j’étais entré en collision, gisait inconscient sur le sol. Platini s’est précipité pour l’aider – il a dit plus tard qu’il pensait que Battiston était mort quand il l’a atteint.”

En effet, l’inconscience de Battiston a rapidement conduit au coma, après avoir reçu de l’oxygène sur le terrain. Il avait également perdu deux dents de devant et avait trois côtes fêlées.

Malgré le défi manifestement tardif, l’arbitre néerlandais Charles Corver n’a même pas accordé de penalty pour la faute. Bien que Schumacher pense qu’il avait parfaitement le droit d’aller chercher le ballon comme il l’a fait – après tout, l’Allemand prétend qu’il n’a pas intentionnellement blessé Battisto – il se demande à quel point il aurait pu être perçu différemment si l’arbitre avait repéré l’incident. .

“Avec le recul, 40 ans plus tard, je me demande si un carton rouge aurait pu m’éviter beaucoup d’ennuis, si le contrecoup de mon défi aurait pu être moins sévère. Bien sûr, je n’y ai pas pensé à l’époque. Je pensais que je méritais de rester sur le terrain, j’avais un match sur lequel me concentrer.

“Après l’évacuation de Patrick sur une civière, la deuxième mi-temps a repris, accompagnée de la colère des joueurs français. Ils m’ont insulté à plusieurs reprises et la foule a réclamé mon sang pour le reste du match, qui s’est terminé 1-1 après 90 minutes.”

Malheureusement, ce n’était pas la dernière chose à laquelle Schumacher a dû faire face à la suite du défi.

“De retour d’Espagne [the World Cup hosts], j’ai été bombardé de courriers haineux et de menaces de mort du monde entier. Naturellement, les Français étaient les plus mécontents. Ils ont accroché des effigies de moi dans les rues et m’ont comparé à un commandant de camp de concentration nazi.

“Un journal français a ensuite mené un sondage pour déterminer la personne la moins populaire de l’histoire de leur nation. Adolf Hitler est arrivé deuxième… devinez qui l’a battu.

“J’ai également reçu des menaces d’Allemands, contre ma famille ainsi que moi-même directement. À deux reprises, des tentatives ont été faites pour enlever mes enfants de l’école, mais heureusement, leurs professeurs ont été assez intelligents pour reconnaître que ceux qui les récupéraient n’étaient pas des membres de la famille. et a appelé la police.”

Jouant pour Cologne en Bundesliga à l’époque, Schumacher explique comment il avait besoin de gardes du corps pour l’accompagner partout où il allait, alors que son état mental en souffrait naturellement.

“J’ai longtemps souffert de dépression après cet été-là. J’ai décrit cette période comme si j’avais été traquée par un grand loup qui grondait et me mordait dessus tout le temps. Je me sentais anxieuse et vulnérable, et je craignais constamment le pire. .

“Heureusement, j’ai pu m’en sortir correctement.”

Schumacher a également admis que son principal regret concernant l’incident de Patrick Batiston n’était pas le tacle lui-même. Au lieu de cela, il regrette la façon dont il a géré les médias immédiatement après le match, faisant avec désinvolture des commentaires qu’il souhaite pouvoir retirer maintenant.

“Les journalistes se sont précipités sur le terrain et j’ai été bombardé de questions sur l’incident de Battiston, ce que j’ai trouvé frustrant. Un journaliste m’a demandé comment je me sentais après avoir cassé quelques dents à Patrick.

“Malheureusement, dans le feu de l’action, je lui ai dit : ‘Si c’est tout le mal fait, dis-lui que je vais en payer de nouveaux.’ Comme vous pouvez l’imaginer, cela ne s’est pas très bien passé.

“Bien sûr, je ne savais pas à ce moment-là l’étendue des blessures de Patrick. Si j’avais su qu’il avait aussi des côtes cassées et des vertèbres endommagées, je n’aurais jamais parlé aussi durement.”