Deux taureaux s’affrontent au milieu de la route ; Internet réagit

Une vidéo de deux taureaux se battant au milieu de la route est devenue virale. Dans une vidéo partagée sur YouTube, un taureau a été vu en chasser et en battre un autre, qui s’est ensuite écrasé sur un vélo Royal Enfield garé sur le bord de la route. Bien que le lieu exact de l’incident soit inconnu, il ressemble à une ville en Inde. Après avoir verrouillé les cornes, les deux se déplacent avant que le taureau dominant ne pousse l’autre dans le vélo, qui est immédiatement tombé.

Publiée en août 2022, la vidéo a recueilli plus de 6,8 crores de vues et plus de 24 lakh likes. C’est parce que les gens aimaient regarder les deux taureaux se bagarrer au milieu de la route. Le combat se termine lorsque le taureau se lève et s’enfuit de l’autre côté de la route. Les gens se sont éloignés et n’ont pas interféré pendant que l’incident se déroulait.

Les gens ont trouvé la vidéo drôle et féroce et ont partagé leurs points de vue dans la section des commentaires.

Un utilisateur a commenté: “Mec, c’est le nouveau combattant de la WWE, qui ne regarde pas autour de lui.”

Un autre utilisateur a écrit: «Le taureau noir est comme: ‘Asseyez-vous sur cette moto et allez dans votre hangar. Vous n’avez aucune chance ici. J’ai payé le trajet.

Au total, 5,5 000 personnes ont commenté la vidéo et se sont moquées des blagues des autres à ce sujet.

Beaucoup de ces vidéos deviennent virales de temps en temps sur Internet. Alors que certains d’entre eux montrent des prédateurs féroces tuant leur proie, d’autres montrent deux animaux face à face. Des chatons aux lions, en passant par les tigres et les taureaux, tous les animaux sont amusants à regarder lorsqu’ils sont en action.

