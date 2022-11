Deux taureaux, confisqués il y a 9 mois dans une affaire de contrebande d’alcool, relâchés au Bihar

La police du Bihar a toujours été vigilante et stricte en ce qui concerne les règles et réglementations relatives à l’interdiction de l’alcool. Les règles et règlements sont si stricts que même les animaux sont confisqués en plus de l’appréhension de leurs propriétaires. Dans une tournure des événements bizarre, deux taureaux, nommés Heera et Moti, ont été récemment libérés, 9 mois après avoir été confisqués dans une affaire de contrebande d’alcool.

La police a confisqué une charrette à bœufs, qui était tirée par Heera et Moti, après l’avoir perquisitionnée. Le char à bœufs était utilisé par un contrebandier d’alcool. Il a été attrapé, avec la charrette, près du village de Rampur Tengarahi, qui relève du poste de police de Jadopur à Gopalganj. Achetés à l’origine pour Rs 38 000, les taureaux étaient mis aux enchères au prix de Rs 60 000.

Cependant, les taureaux sont restés invendus en raison du prix gonflé. Par conséquent, le propriétaire a dû s’occuper de ses taureaux sans faire aucun autre travail pendant 9 mois. Dès que l’histoire a atteint la portée des médias, l’administration est passée à l’action et n’a eu d’autre choix que de vendre les taureaux au propriétaire à la moitié du prix de l’enchère.

L’incident a eu lieu le 25 janvier 2022. Après avoir reçu un pourboire, la police de Jadopur a fait une descente dans le village de Rampur Tengarahi et a saisi 960 bouteilles d’alcool qui étaient cachées dans une charrette à bœufs. La police a accusé quatre personnes, dont le propriétaire de Heera et Moti, Omprakash Yadav, du crime,

Omprakash, ainsi que les trois autres coupables, ont ensuite été envoyés en prison. Après avoir enregistré une affaire sur la déclaration de SHO Mithilesh Prasad Singh, le groupe de travail anti-alcool a saisi ce char à bœufs dans l’affaire de contrebande d’alcool. Les taureaux ont ensuite été mis aux enchères selon les règles. Comme aucun acheteur ne s’est présenté, les taureaux ont été relâchés et rendus au propriétaire à la moitié du prix de l’enchère, qui a été payé par Omprakash à titre d’amende.

