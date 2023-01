Deux suspects en garde à vue pour le meurtre de Jamea Jonae Harris

Un meurtre insensé et dévastateur s’est produit au cours du week-end à Tuscaloosa, en Alabama, où une femme de 23 ans a été tuée par balle, entraînant l’inculpation de deux hommes pour meurtre qualifié. Pour aggraver les choses, la mère de la victime pense que sa fille a été abattue pour avoir refusé ses avances amoureuses.

Selon WBRC 6, Darius Hairston Miles, un junior qui a maintenant été expulsé de l’équipe de basket-ball de l’Université de l’Alabama, est accusé d’avoir fourni l’arme à feu qui a tué un jeune de 23 ans Jamea Jonae Harris de Birmingham dimanche matin.





Michael Lynn Davis, 20 ans, a été arrêté avec Miles et est soupçonné d’être le tireur. WRBC 6 rapporte que La police de Tuscaloosa et la police de l’Université de l’Alabama ont été envoyées à la Marche des champions au stade Bryant-Denny vers 1 h 45 dimanche. À leur arrivée, le conducteur du véhicule a déclaré aux autorités que les suspects avaient tiré dans sa voiture, tuant Harris.

Selon la police, Harris n’était pas affilié à l’Université de l’Alabama et le conducteur a déclaré à la police qu’il avait riposté et croyait avoir frappé l’un des suspects.

La partie la plus honteuse de tout cela, en dehors du meurtre lui-même, bien sûr, est que, selon la police et les témoins, tout l’événement a commencé par ce qui a été décrit comme une dispute mineure entre Harris et les deux hommes, ce qui signifie que c’est potentiellement (et par là, je veux dire plus que probable) un cas de fragilité masculine poussé à son extrême le plus tragique.

La mère de Harris a posté sur Facebook que la jeune mère avait été tuée parce qu’elle « ne voulait pas parler » à Miles.





Un rapport de AL.com note également que Heard a déclaré qu’un des suspects s’était approché de la voiture et essayait de parler à sa fille qui leur avait dit qu’elle avait un petit ami, qui était également dans la voiture à ce moment-là. Après un bref va-et-vient, la voiture a été intentionnellement bloquée et l’un des suspects s’est approché avec une arme à feu.

“Il s’est approché de la voiture et a sorti une arme à feu”, a-t-elle déclaré. Le petit ami de Harris avait aussi une arme à feu. Des coups de feu ont suivi. “Il a commencé à tirer de manière erratique, des balles allant partout”, a déclaré Heard à propos du suspect. “Il a dit qu’il s’enfuyait en tirant à reculons sur la voiture. C’est alors que les balles ont touché ma fille. Le petit ami de Harris a réussi à éloigner la voiture de la scène et a conduit jusqu’à ce qu’il voie une voiture de police, qui se trouvait à la Walk of Champions.

Heureusement, après que les enquêteurs ont parlé avec des témoins et visionné des images de surveillance, la police a pu localiser et appréhender Miles et Davis, dont l’un avait subi des blessures non mortelles par balle. On ne sait pas quel suspect a été frappé.

Selon des documents judiciaires, Miles a déjà admis avoir donné à Davis l’arme qu’il aurait utilisée lors de la fusillade. Les documents indiquent également qu’il a aidé et encouragé Davis dans le tournage de Harris. Les deux hommes sont actuellement détenus sans caution à la prison du comté de Tuscaloosa.

Malgré l’admission présumée de Miles, il ne semble pas qu’il envisage de plaider coupable sur la base de la déclaration de son avocat.

“Darius Miles et sa famille ont le cœur brisé ce soir à cause de la mort de Jamea Jonae Harris”, a écrit l’avocat de Miles, William White, dans un déclaration. “Bien que Darius ait été accusé d’être impliqué dans cette tragédie, il clame son innocence et attend avec impatience sa journée devant le tribunal. L’enquête de notre cabinet est en cours et aucune autre déclaration ne sera faite pour le moment.

Pendant ce temps, UA a publié la déclaration suivante :

La priorité absolue de l’Université de l’Alabama est la sécurité et le bien-être de la communauté du campus. Nous sommes attristés par l’incident qui s’est produit près du campus hier soir et adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la victime. Nous sommes reconnaissants pour la réponse rapide et approfondie des forces de l’ordre et des équipes d’intervention d’urgence, et nous continuerons à soutenir pleinement l’enquête en cours. Nous avons été mis au courant de la récente accusation contre l’étudiant-athlète Darius Miles; il a été retiré du campus et n’est plus membre de l’équipe masculine de basket-ball de l’Alabama. L’Université offre des ressources complètes de soutien en santé émotionnelle et mentale. Pendant les vacances, les membres de la communauté du campus peuvent appeler l’UAPD au 205-348-5454 pour contacter le doyen pour obtenir de l’aide ou pour se connecter avec des services de conseil d’urgence. En semaine, le centre de conseil est disponible pour les étudiants au 205-348-3863. Student Care and Well-Being peut être contacté au 205-348-2461, et les professeurs et le personnel ont accès au programme d’aide aux employés en appelant le 800-925-5327.

UN Page GoFundMe a été lancé pour le fils de 5 ans de Harris.





Lundi en fin d’après-midi, la page a dépassé son objectif de 5 000 $ et atteint plus de 11 000 $.