Deux suspects arrêtés pour le meurtre d’un homme de 26 ans aspergé d’ammoniaque au visage alors qu’il ouvrait la porte

La police a arrêté deux hommes soupçonnés du meurtre d’un homme décédé après avoir été aspergé d’un produit chimique au visage devant sa porte.

Andy Foster, 26 ans, a été aspergé d’une substance que l’on pense être de l’ammoniac lorsqu’il a ouvert la porte à ses agresseurs à Wrekenton, Gateshead.

Andy Foster a tragiquement perdu la vie après une attaque présumée à l’ammoniac Crédit : PA

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures qui mettent sa vie en danger à la suite de l’attaque d’horreur survenue peu après 23 heures dimanche soir.

Il est décédé tragiquement peu de temps après.

La police de Northumbria a confirmé que deux hommes, tous deux âgés de 32 ans, avaient depuis été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de meurtre.

La force a également déclaré qu’un homme de 34 ans et deux femmes âgées de 37 et 30 ans avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir aidé un délinquant.

Les policiers ont arrêté lundi un homme de 26 ans soupçonné d’avoir été blessé avec l’intention de causer des blessures graves.

Il a depuis été libéré sous enquête.

Il a été rapporté que des témoins ont vu deux personnes frapper à la porte de la victime avant de lui asperger le visage et de s’enfuir.

Un hommage déchirant a été rendu vendredi par la famille d’Andy, qui disait: « Il était notre fils unique, ainsi qu’un partenaire, un petit-fils et un cousin aimant et solidaire, et il était particulièrement proche de son grand-père qui était très spécial pour lui.

« Nous sommes absolument dévastés et le cœur brisé, au-delà des mots, d’avoir malheureusement perdu notre garçon.

« Andy avait encore toute la vie devant lui – et nous avons du mal à accepter le fait qu’il n’est plus là avec nous.

« En tant que famille, nous aimerions remercier tous les membres de la communauté pour leur soutien continu et leurs aimables paroles au cours de la semaine dernière.

« Nous demandons maintenant respectueusement qu’on nous accorde le temps et l’intimité dont nous avons besoin pour faire notre deuil, alors que nous essayons de traiter ce qui s’est passé. »

Toute personne ayant des informations a été invitée à parler à un officier de service, à utiliser la page « Dites-nous quelque chose » sur le site Web de la police de Northumbria ou à appeler le 101 en citant le numéro de référence : NP-20230820-1369.

Les membres du public peuvent également signaler des informations de manière anonyme en appelant l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111 ou en visitant leur site Web.