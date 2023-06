Deux survivants d’un naufrage meurtrier racontent leur calvaire aux autorités grecques

ATHÈNES, Grèce (AP) – Un site d’information grec a publié des extraits des dépositions de deux survivants du naufrage meurtrier de mercredi au large du sud-ouest de la Grèce, dans lequel plus de 500 personnes seraient noyées après qu’un bateau surpeuplé transportant jusqu’à 750 migrants soit tombé en eaux internationales.

Les passagers du chalutier malheureux devaient subsister avec de maigres réserves de nourriture et d’eau qui se sont épuisées plusieurs heures avant la catastrophe, auraient témoigné deux survivants.

Le site d’information kathimerini.gr, dirigé par le journal grec Kathimerini, a publié des extraits des dépositions de deux survivants, Hassan, 23 ans, de Syrie, et Rana, 24 ans, du Pakistan. Les deux hommes ne sont désignés que par leurs prénoms.

Hassan, qui voyageait seul, a raconté qu’au cours du voyage de quatre jours depuis la Libye, ils avaient reçu « un minimum de nourriture et d’eau sale » qui s’était épuisée mardi matin, lorsque les passagers affamés et assoiffés ont commencé à se plaindre.

Selon Hassan, parmi les 700 passagers qu’il estime se trouver sur le bateau, une quinzaine, dont le capitaine, travaillaient pour les passeurs qui ont organisé la traversée. Ils étaient les seuls à pouvoir se déplacer autour du bateau. Hassan, qui avait initialement été placé sous le pont, a dû payer 10 euros à l’un des 15 pour le faire monter sur le pont car il avait du mal à respirer.

Hassan a déclaré aux autorités grecques que lui et d’autres passagers pensaient que le capitaine s’était égaré et ne pouvait pas se rendre en Italie, et que ce n’est qu’après leurs plaintes que le capitaine a appelé à l’aide sur son téléphone satellite, tard mardi soir.

Hassan a déclaré que, lorsque le navire côtier grec est arrivé dans la nuit, le chalutier a soudainement chaviré et il s’est retrouvé à l’eau. Les garde-côtes grecs l’ont sauvé, ainsi que d’autres, a-t-il dit, en les transportant dans un bateau pneumatique.

Deux ou trois autres navires sont arrivés pendant la nuit – il était alors tôt mercredi – et ont aidé. Les survivants, dont aucun ne portait de gilet de sauvetage, ont été emmenés au port de Kalamata, où ils ont reçu de l’eau, a déclaré Hassan. Montré des photos des survivants, il en a identifié sept comme travaillant pour les trafiquants. Les autorités grecques ont jusqu’à présent arrêté neuf personnes soupçonnées d’avoir participé à la traite.

Au total, 104 survivants ont été secourus et 78 corps récupérés, tous mercredi. Si les estimations de 700 à 750 migrants à bord sont exactes, plus de 500 personnes sont portées disparues et les chances que quelqu’un d’autre soit retrouvé vivant diminuent rapidement.

Rana, le citoyen pakistanais, a témoigné avoir perdu sa femme et ses enfants dans le naufrage : les extraits sur kathimerini.gr ne mentionnent pas le nombre d’enfants.

Rana a témoigné que le chalutier avait quitté la Libye tôt le vendredi 9 juin. Après trois jours en mer, le moteur s’est arrêté et l’un des membres de l’équipage l’a réparé à plusieurs reprises, mais le moteur a mal fonctionné à plusieurs reprises.

Rana a affirmé que, mardi, quelques heures avant l’accident, certains des passagers égyptiens avaient demandé de l’eau à un navire commercial de passage. Son équipage leur a jeté des bouteilles, mais, a déclaré Rana, les Égyptiens ont tout pris et une bagarre a éclaté avec d’autres passagers, qui ont finalement pu partager l’eau. Ensuite, a-t-il dit, le moteur a recommencé à fonctionner et le chalutier a repris sa route mais a été contraint de s’arrêter à nouveau après environ une demi-heure. Rana était à genoux, effrayée et priant. L’équipage a coupé le moteur, a affirmé Rana, afin que les navires qui passaient ne puissent pas l’entendre.

Soudain, a-t-il dit, le bateau a commencé à gîter d’un côté et à prendre de l’eau. Dans la panique qui a suivi, beaucoup se sont précipités du côté opposé et c’est alors que le bateau a chaviré. Rana a sauté à la mer et, bien qu’il ne sache pas nager, est resté à flot pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’un « grand navire » le récupère. Sa femme et ses enfants, confinés dans une cabane, n’eurent pas cette chance.

Les deux hommes ont décrit en détail comment ils se sont retrouvés sur le bateau. Hassan vivait dans une banlieue de la capitale syrienne Damas, où il était revenu après avoir travaillé pendant trois ans au Liban.

Espérant se rendre en Allemagne, il s’est d’abord envolé pour la Libye, où il a occupé des emplois peu rémunérés pendant 40 jours, avant d’être emmené par les trafiquants dans une série de « refuges », dont le dernier abritait 300 personnes.

Le vendredi 9 juin, un camion les a emmenés dans un port, où de plus petits bateaux les ont transportés jusqu’au chalutier, que Hassan a décrit comme vieux et rouillé. Son père avait donné 4 500 dollars à un intermédiaire qui paierait ensuite les trafiquants à l’arrivée d’Hassan en Italie.

Rana a déclaré qu’il avait payé 8 000 dollars à un compatriote pakistanais en Libye. Son frère, qui vit en Italie et avait organisé le paiement, remettrait le reste de l’argent pour sa traversée, Rana ne savait pas combien, à son arrivée en Italie.

Rana a reçu 2 000 dollars sur les 8 000 dollars qu’il avait payés pour donner à une personne en Libye, le frère de l’homme qu’il avait payé. Rana a déclaré que son compatriote qui vivait en Libye était le propriétaire du chalutier.

Rana et sa famille ont atteint la Libye via Dubaï et l’Égypte avant d’être emmenés en voiture vers une série de refuges au cours d’un voyage de près d’un mois, aboutissant à Tobrouk, en Libye.

Demetris Nellas, Associated Press