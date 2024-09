Deux suprémacistes blancs ont tenté de déclencher une guerre raciale en sollicitant des meurtres et des crimes haineux sur Telegram, selon les autorités fédérales

Deux suprémacistes blancs espérant déclencher une guerre raciale ont été accusés d’avoir dirigé un groupe terroriste numérique sur Telegram et d’ordonner à ses partisans de commettre des crimes haineux, notamment de tuer des fonctionnaires fédéraux, ont déclaré les procureurs.

Dallas Humber, 34 ans, d’Elk Grove, en Californie, et Matthew Allison, 37 ans, de Boise, dans l’Idaho, sont accusés dans l’acte d’accusation de 15 chefs d’accusation de sollicitation de crimes haineux, de sollicitation du meurtre de fonctionnaires fédéraux et de complot en vue de fournir un soutien matériel à des terroristes, a indiqué le parquet. Bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Californie a déclaré lundi dans un communiqué.

Les procureurs fédéraux accusent Humber et Allison d’être les chefs du « Terrorgram Collective », décrit par les autorités comme un « groupe terroriste transnational ».

Humber et Allison ont été arrêtés vendredi, ont déclaré les procureurs.

Selon l’acte d’accusation, rendu public lundi, le groupe terroriste des accusés opérait sur la plateforme de messagerie numérique Telegram. Le groupe promouvait un « accélérationnisme » suprémaciste blanc : « une idéologie centrée sur la croyance que la race blanche est supérieure, que la société est irrémédiablement corrompue et ne peut être sauvée par l’action politique, et que la violence et le terrorisme sont nécessaires pour déclencher une guerre raciale et accélérer l’effondrement du gouvernement et la montée d’un ethno-État blanc », ont déclaré les procureurs.

Personne chez Telegram n’a pu être joint dans l’immédiat lundi après-midi pour commenter. On ne savait pas encore lundi après-midi si Humber et Allison avaient engagé des avocats.

Selon l’acte d’accusation, Telegram permet aux utilisateurs du monde entier d’envoyer des messages cryptés en tête-à-tête, de participer à des discussions de groupe et de partager des fichiers.

Humber et Allison sont accusés d’avoir diffusé des vidéos et des publications qui fournissaient des conseils précis pour commettre des crimes, de célébrer les attaques terroristes des Blancs et de fournir une liste de « cibles de grande valeur » pour l’assassinat. La liste comprenait les noms de responsables fédéraux, étatiques et locaux, ainsi que de dirigeants d’entreprises privées, dont beaucoup étaient ciblés en raison de leur race, de leur religion, de leur origine nationale, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ont déclaré les procureurs.

Les accusés exploitaient des canaux et des discussions de groupe où ils invitaient les membres du groupe à commettre des attaques.

Les attaques prévues étaient motivées par des ennemis de la race blanche et visaient des bâtiments gouvernementaux, notamment des installations énergétiques, ont déclaré les procureurs.

Les attaques prévues incluaient également des « cibles de grande valeur », comme des hommes politiques et des responsables gouvernementaux, dont le meurtre « sèmerait le chaos et accélérerait encore la chute du gouvernement », ont déclaré les procureurs.

Certains de ces projets d’attaques inspirés par les accusés ont été effectivement mis à exécution ou ont été déjoués, ont indiqué les procureurs. Parmi eux figurent un individu qui a tiré sur trois personnes, tuant deux d’entre elles, devant un bar LGBTQ en Slovaquie, un individu qui avait planifié une attaque contre une installation énergétique dans le New Jersey et un individu qui a poignardé cinq personnes près d’une mosquée en Turquie, ont indiqué les procureurs.

Ils ont été inculpés d’un chef de complot, de quatre chefs de sollicitation de crimes haineux, de trois chefs de sollicitation de meurtre de fonctionnaires fédéraux, de trois chefs de divulgation d’identité de fonctionnaires fédéraux, d’un chef de communications menaçantes, de deux chefs de distribution d’instructions pour la fabrication de bombes et d’un chef de complot en vue de fournir un soutien matériel à des terroristes, ont indiqué les procureurs.

S’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, ils risquent une peine maximale de 220 ans de prison, ont indiqué les procureurs. Allison devrait comparaître pour la première fois devant le tribunal mardi, selon les procureurs.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré dans le communiqué que l’arrestation et l’inculpation des suspects « sont un avertissement que commettre des crimes motivés par la haine dans les recoins les plus sombres d’Internet ne vous cachera pas, et que solliciter des attaques terroristes derrière un écran ne vous protégera pas. »

Phillip A. Talbert, procureur américain pour le district Est de Californie, a déclaré dans le communiqué : « Les accusés ont sollicité des meurtres et des crimes haineux basés sur la race, la religion, l’origine nationale, l’orientation sexuelle et l’identité de genre d’autrui. »

Il a ajouté : « Ils ont également divulgué et sollicité le meurtre de fonctionnaires fédéraux, conspiré pour fournir un soutien matériel aux terroristes et diffusé des informations sur des explosifs qu’ils avaient l’intention d’utiliser pour commettre des crimes violents. »

Humber et Allison ont rejoint Terrorgram en 2019 et sont devenus les dirigeants du groupe à l’été 2022, selon l’acte d’accusation. Les accusés ont accédé à la direction lorsqu’un ancien dirigeant a été arrêté et accusé de crimes terroristes et qu’un autre dirigeant a appris qu’il faisait l’objet d’une enquête liée au terrorisme, selon l’acte d’accusation.

Selon l’acte d’accusation, les accusés ont incité d’autres membres du groupe à commettre des attaques, présentant les « agresseurs suprémacistes blancs comme des héros de la race blanche » et les qualifiant de « saints ».

Humber et Allison ont également distribué une publication expliquant et justifiant l’idéologie du groupe, décrivant comment attaquer les « infrastructures critiques » et fournissant des instructions sur la façon de fabriquer des explosifs, notamment du napalm, de la thermite, des bombes artisanales et des bombes sales, selon l’acte d’accusation.

Après une fusillade mortelle en France qui a déclenché des manifestations, Humber aurait publié une photo d’un sniper pointant un fusil, ont indiqué les procureurs. Le message aurait inclus le message « Frères FRANÇAIS ARMÉS ET POTENTIELLEMENT MORTELS ».

Selon l’acte d’accusation, le message de Humber avec la photo disait : « Ne vous recroquevillez pas dans vos chambres en attendant que les émeutes nègres cessent. Au lieu de cela, chargez vos magazines et installez-vous confortablement. »

À la fin du mois dernier, le PDG et cofondateur de Telegram, Pavel Durov a été accusé en France d’avoir facilité diverses formes de criminalité dans l’application.

L’un des chefs d’accusation, complicité dans l’administration d’une plateforme en ligne permettant des transactions illicites par un groupe organisé, est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison, ont indiqué les procureurs.

Dans ses premiers commentaires publics depuis son arrestationLe multimilliardaire a écrit jeudi sur sa chaîne Telegram qu’il était conscient des critiques concernant le manque de surveillance de l’application et que des changements étaient à venir. Il a également critiqué son arrestation.

« Nous avons déjà commencé ce processus en interne, et je vous ferai part très prochainement de nos progrès. Utiliser des lois datant de l’ère pré-smartphone pour accuser un PDG de délits commis par des tiers sur la plateforme qu’il gère est une approche malavisée », a déclaré M. Durov. « La création de technologies est déjà assez difficile. Aucun innovateur ne créera jamais de nouveaux outils s’il sait qu’il peut être personnellement tenu responsable d’un éventuel abus de ces outils. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com