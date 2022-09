Deux super-Terres découvertes à 100 années-lumière – et l’une est potentiellement habitable

Si la collection de plus de 5 000 exoplanètes de la NASA était un zoo, vous trouveriez des sosies de Jupiter à chaque coin de rue et des mondes avec une pluie sans eau recouvrant l’entrée. Vous tomberiez sur des paysages infernaux derrière des sentiers arides et peut-être une exposition pop-up d’une planète océanique née des rêveries de Poséidon.

Mais si ce zoo imitait vraiment la vie, vous verriez probablement la plupart des scientifiques se traîner dans une pièce avec toutes les planètes “à consonance normale”. Des endroits qui ressemblent un peu à la Terre, les endroits les plus plausibles pour maintenir la vie. (Eh bien, la vie telle que nous la connaissons, au moins).

Division des exoplanètes de la NASA, par exemple, appelle Trappist-1 le système planétaire le plus étudié, à part le nôtre. C’est très Terre-y, contenant sept mondes rocheux avec le potentiel de retenir l’eau.

“Il est important de détecter un maximum de mondes terrestres tempérés pour étudier la diversité des climats des exoplanètes, et à terme d’être en mesure de mesurer la fréquence d’émergence de la biologie dans le cosmos”, a déclaré Amary Triaud, professeur d’exoplanétologie à l’université. de Birmingham, dit dans un communiqué.

Ainsi, mercredi, Triaud, accompagné d’un équipage d’astronomes internationaux, a signalé la détection passionnante de deux autres

des muses tempérées et terrestres à explorer. À quelque 100 années-lumière de la Terre, cette paire planétaire orbite autour d’une étoile surnommée Spéculoos-2 — oui, comme le biscuit — du nom des télescopes qui ont déterminé leur existence : le projet Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra-cool Stars. Les détails des résultats des chercheurs seront publié dans une prochaine édition de la revue Astronomy & Astrophysics.

“L’objectif de Speculoos est de rechercher des planètes terrestres potentiellement habitables transitant par certaines des étoiles les plus petites et les plus froides du voisinage solaire, comme le système planétaire Trappist-1, que nous avons découvert en 2016”, a déclaré Michaël Gillon, de l’Université de Liège. et chercheur principal du projet Speculoos, a déclaré dans un communiqué. “De telles planètes sont particulièrement bien adaptées aux études détaillées de leurs atmosphères et à la recherche d’éventuelles traces chimiques de vie avec de grands observatoires, comme le télescope spatial James Webb.”

Selon les chercheurs de la nouvelle étude, l’un des deux mondes avait déjà été identifié par le Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA, mais ce n’est que lorsque Speculoos est intervenu que les scientifiques ont acquis la certitude à 100% que cette planète était bien une planète.

Puis, après quelques analyses, l’équipe a conclu que le monde, nommé LP 890-9b, est environ 30% plus grand que la Terre et complète une orbite autour de son étoile commune, tous les 2,7 jours.

“Un suivi avec des télescopes au sol est souvent nécessaire pour confirmer la nature planétaire des candidats détectés et affiner les mesures de leurs tailles et propriétés orbitales”, Laetitia Delrez, chercheuse postdoctorale à l’Université de Liège et auteure principale de l’article, a déclaré dans un communiqué.

L’autre planète, nommée LP 890-9c, était un peu plus mystérieuse. Il était auparavant inconnu. Mais après quelques tests et un tri des données, l’équipe a estimé que le monde était environ 40 % plus grand que la Terre et avait une période orbitale d’environ 8,5 jours, un peu plus longue que celle de son frère.

Cette période orbitale est assez excitante, cependant, car les chercheurs disent que cela signifie que l’exoplanète est physiquement située dans la “zone habitable” de son étoile. La zone habitable fait simplement référence à la région autour d’une étoile qui n’est ni trop chaude ni trop froide pour maintenir de l’eau liquide pendant des milliards d’années. Parfois, la gamme est appelée à juste titre la zone Goldilocks. “Cela nous donne une licence pour observer davantage et découvrir si la planète a une atmosphère, et si oui, pour étudier son contenu et évaluer son habitabilité”, a déclaré Triaud.

Espérons que si le télescope Webb de la NASA peut décoder certaines de ces informations, il dévoilera une réponse à la plus grande question de toutes : Sommes-nous totalement seuls dans le cosmos ?

Mais ne vous emballez pas trop. C’est probablement loin d’ici. Vous pouvez me trouver au zoo des exoplanètes jusque-là, probablement en train de regarder l’exposition sur les planètes non sphériques. Celui-ci a la forme d’un ballon de rugby. N’est-ce pas le plus étrange ?