Deux super lunes en août signifient doubler le plaisir d’observer les étoiles

Le cosmos offre une double caractéristique en août : une paire de super lunes aboutissant à une lune bleue rare.

Assistez au premier spectacle mardi soir alors que la pleine lune se lève dans le sud-est, apparaissant légèrement plus lumineuse et plus grande que la normale. C’est parce qu’il sera plus proche que d’habitude, à seulement 222 159 miles (357 530 kilomètres), d’où le label super lune.

La lune sera encore plus proche dans la nuit du 30 août, à seulement 222 043 milles (357 344 kilomètres) de distance. Parce que c’est la deuxième pleine lune du même mois, ce sera ce qu’on appelle une lune bleue.

« Les chaudes nuits d’été sont le moment idéal pour regarder la pleine lune se lever dans le ciel oriental quelques minutes après le coucher du soleil. Et cela se produit deux fois en août », a déclaré Fred Espenak, astrophysicien à la retraite de la NASA, surnommé M. Eclipse pour son expertise dans la chasse aux éclipses.

La dernière fois que deux super lunes complètes ont honoré le ciel au cours du même mois, c’était en 2018. Cela ne se reproduira pas avant 2037, selon l’astronome italien Gianluca Masi, fondateur du projet de télescope virtuel.

Masi fournira une webdiffusion en direct de la super lune de mardi soir, alors qu’elle se lève au-dessus du Colisée de Rome.

« Mes plans sont de capturer la beauté de cela … en espérant apporter l’émotion de l’émission à nos téléspectateurs », a déclaré Masi dans un e-mail.

« La super lune nous offre une excellente occasion de lever les yeux et de découvrir le ciel », a-t-il ajouté.

La première super lune de cette année a eu lieu en juillet. Le quatrième et dernier aura lieu en septembre. Les deux en août seront plus proches que l’un ou l’autre.

À condition qu’un ciel clair, des jumelles ou des télescopes d’arrière-cour puissent améliorer l’expérience, a déclaré Espenak, révélant des caractéristiques telles que la maria lunaire – les plaines sombres formées par d’anciennes coulées de lave volcanique – et les rayons émanant des cratères lunaires.

Selon le Old Farmer’s Almanac, la pleine lune d’août est traditionnellement connue sous le nom de lune d’esturgeon. C’est à cause de l’abondance de ce poisson dans les Grands Lacs en août, il y a des centaines d’années.

——



Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.