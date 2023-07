Deux super lunes apparaîtront en août – culminant dans une rare lune bleue | Actualités scientifiques et techniques

Les astronomes se préparent non pas à une mais à deux super lunes en août – culminant avec une rare lune bleue.

Le phénomène de super lune se produit lorsqu’une pleine lune est proche de son point le plus proche de la Terre, ce qui la fait apparaître jusqu’à 14 % plus grande et 30 % plus lumineuse que lorsqu’elle est la plus éloignée.

Les gens pourront voir le premier mardi soir, le 1er août, alors que la pleine lune se lève dans le sud-est à seulement 222 159 miles (357 530 km).

Elle sera encore plus proche dans la nuit du mercredi 30 août, à une distance de 222 043 miles (357 344 km) – et comme c’est la deuxième pleine lune du même mois, elle est connue sous le nom de lune bleue.

Ces chiffres se comparent à une distance d’environ 252 088 miles (405 696 km) lorsque la lune est à son point le plus éloigné de la Terre.

Comment voir la super lune

Image:

Photo : AP





« Les chaudes nuits d’été sont le moment idéal pour regarder la pleine lune se lever dans le ciel oriental quelques minutes après le coucher du soleil, et cela se produit deux fois en août », a déclaré Fred Espenak, astrophysicien à la retraite de la NASA, surnommé M. Eclipse.

Les personnes utilisant des jumelles ou des télescopes peuvent même voir des caractéristiques telles que la maria lunaire – les plaines sombres formées par d’anciennes coulées de lave volcanique – et les rayons émanant des cratères lunaires, a déclaré M. Espenak, à condition que le ciel soit dégagé.

« Tant qu’il n’y aura pas trop de nuages, la pleine lune sera une orbe blanche indubitable dans le ciel », déclare le Royal Museums Greenwich. « C’est une bonne occasion d’utiliser un petit télescope ou une paire de jumelles pour voir la surface détaillée de la lune, ou même d’essayer de prendre quelques photos intéressantes de la lune.

« Cependant, vous pouvez parfaitement voir la lune avec vos seuls yeux. Voir le lever de la lune juste après le coucher du soleil, ou le coucher de la lune juste avant le lever du soleil, sera un spectacle impressionnant car il paraîtra énorme par rapport au paysage environnant. »

Une fois dans une lune bleue

Une pleine lune se produit une fois dans chaque cycle lunaire, qui dure 29,5 jours. Comme la lune se déplace sur une trajectoire elliptique plutôt que circulaire, il y a des moments où elle est plus proche que d’autres.

La dernière fois que deux super lunes complètes sont apparues le même mois, c’était en 2018 – et cela ne se reproduira pas avant 2037, selon l’astronome italien Gianluca Masi, fondateur du projet de télescope virtuel – d’où l’expression « une fois dans une lune bleue ».

M. Masi diffusera en direct sur le Web la super lune de mardi soir alors qu’elle se lève au-dessus du Colisée de Rome.

« Mes plans sont de capturer la beauté de cela … en espérant apporter l’émotion du spectacle à nos téléspectateurs », a-t-il déclaré. « La super lune nous offre une excellente occasion de lever les yeux et de découvrir le ciel. »

Écrivant sur son site Web, M. Masi a expliqué pourquoi la super lune semble plus grande que d’habitude.

« La nuit, la pleine lune est très brillante, presque éblouissante, comparée à l’obscurité du paysage, dit-il. « A son lever, la lune apparaît derrière les monuments et les éléments du paysage, générant le sentiment que son disque est plus grand que d’habitude, mais ce n’est qu’une illusion d’optique, due à la présence de ces éléments terrestres sur la ligne de mire, donnant matière à comparaison. »

Selon la NASA, Mercure et Mars – qui ne peuvent être visibles qu’à l’œil nu – apparaîtront dans le ciel lorsque la super lune se lèvera mardi.

La première super lune de cette année a eu lieu en juillet, tandis que la quatrième et dernière aura lieu en septembre.

La raison pour laquelle les lunes reçoivent des noms différents remonte à des années et est liée au comportement des plantes, des animaux ou de la météo.

Selon le Old Farmer’s Almanac, la pleine lune d’août est traditionnellement connue sous le nom de lune d’esturgeon – en raison de l’abondance de poissons dans les Grands Lacs d’Amérique du Nord en août, il y a des centaines d’années.