Deux Suédois tués par balle lors d’un « terrorisme » à Bruxelles, selon le Premier ministre

Deux ressortissants suédois ont été abattus à Bruxelles alors qu’un match de football entre la Belgique et la Suède devait avoir lieu, la Belgique portant son alerte terroriste au plus haut niveau.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un homme a affirmé qu’il était l’agresseur et qu’il appartenait à l’État islamique. L’agresseur était toujours en fuite, a rapporté l’agence de presse Belga.

Le Premier ministre belge Alexander de Croo a confirmé sur la plateforme de réseau social X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que les victimes étaient suédoises, mais pas leur nombre. L’agresseur présumé, se faisant appeler Abdesalem Al Guilani et combattant pour Allah, estime le nombre de victimes à trois au lieu de deux.

« Je viens de présenter mes sincères condoléances au Premier ministre suédois suite à l’attaque poignante de ce soir contre des citoyens suédois à Bruxelles », a déclaré de Croo sur X.

« Nos pensées vont aux familles et aux amis qui ont perdu des êtres chers. En tant que partenaires proches, la lutte contre le terrorisme est une lutte commune », a-t-il déclaré.

ÉCOUTEZ le nouveau podcast

La Cour dans la Loi Dans la salle d’audience avec Tim Clarke. En savoir plus

Selon un journal belge, il est probable que les victimes soient deux supporters de football. La Belgique recevait la Suède lundi soir lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024. Le match a été suspendu à la mi-temps pour des raisons de sécurité. De plus amples informations suivront sous peu, a indiqué l’UEFA sur son site Internet.

Cette fusillade intervient à un moment de préoccupations sécuritaires accrues dans certains pays européens liées au conflit Israël-Hamas. La France déploie 7 000 soldats supplémentaires dans ses rues après qu’un enseignant a été mortellement poignardé vendredi lors d’une attaque que le président Emmanuel Macron a qualifiée de « terrorisme islamique barbare ».

« L’Europe est ébranlée », a déclaré Macron.

Un porte-parole de la police belge a confirmé lundi que deux personnes avaient été tuées dans une fusillade près du centre de la capitale belge, mais a refusé de donner plus de détails.

Un porte-parole du parquet de Bruxelles, en charge de l’affaire, a également refusé de donner des détails sur les victimes ou sur tout motif possible.

Des séquences vidéo publiées sur le site Internet du journal Het Laatste Nieuws montraient un homme vêtu d’une veste orange sur un scooter à un carrefour de rue avec un fusil tirant d’abord deux coups de feu, puis trois autres, puis se précipitant vers un bâtiment, tirant deux autres coups de feu, partant, prenant quelques pas en arrière et je tire encore une fois.

Un journal belge a rapporté qu’un témoin a déclaré que le tireur avait crié « Allahu Akbar » avant que les coups de feu ne soient tirés.

Dans le message vidéo enregistré par l’auteur autoproclamé, il a déclaré : « Salutation islamique Allahu Akbar. Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant pour Allah. Je viens de l’État islamique. Nous aimons qui nous aime et nous détestons qui nous déteste. Nous vivons pour notre religion et nous mourons pour notre religion. Alhamdoulah. Votre frère s’est vengé au nom des musulmans. J’ai tué 3 Suédois jusqu’à présent, Al Hamdoulelah. 3 suédois, oui. Ceux à qui j’ai fait quelque chose de mal, puissent-ils me pardonner. Et je pardonne à tout le monde. Salam Aleykoum. »

La France renforce les contrôles à la frontière avec la Belgique après l’attaque meurtrière, ont indiqué les médias belges.

Le centre de crise belge a averti la population de ne pas effectuer de déplacements inutiles à Bruxelles.

avec Reuters, DPA