Deux Suédois accusés d’espionnage pour le compte de la Russie sont jugés

Peyman Kia, 42 ans, et Payam Kia, 35 ans, ont comparu devant le tribunal de district de Stockholm pour faire face à des accusations d’avoir travaillé conjointement pour transmettre des informations à la Russie entre le 28 septembre 2011 et le 20 septembre 2021.

STOCKHOLM — Un procès s’est ouvert vendredi en Suède dans l’affaire de deux frères suédois d’origine iranienne accusés d’espionnage pour le compte de la Russie et de son service de renseignement militaire GRU depuis une décennie.

Entre 2014 et 2015, Peyman Kia a travaillé pour l’agence suédoise de renseignement intérieur mais aussi pour les forces armées suédoises. Les procureurs suédois allèguent que les données qu’ils ont fournies aux Russes provenaient de plusieurs autorités au sein du service suédois de sécurité et de renseignement, connu sous son acronyme SAPO.

Les médias suédois ont déclaré que Peyman Kia travaillait pour l’agence de renseignement de défense étrangère des forces armées, dont l’acronyme suédois est MUST, et aurait travaillé avec une unité top secrète sous MUST qui traitait avec des espions suédois à l’étranger.