Deux Suédois accusés d’espionnage pour le compte de la Russie sont jugés

STOCKHOLM (AP) – Un procès s’est ouvert vendredi en Suède dans le cas de deux frères suédois d’origine iranienne qui ont été accusés d’espionnage pour la Russie et son service de renseignement militaire GRU pendant une décennie.

Peyman Kia, 42 ans, et Payam Kia, 35 ans, ont comparu devant le tribunal de district de Stockholm pour faire face à des accusations d’avoir travaillé conjointement pour transmettre des informations à la Russie entre le 28 septembre 2011 et le 20 septembre 2021.

Entre 2014 et 2015, Peyman Kia a travaillé pour l’agence suédoise de renseignement intérieur mais aussi pour les forces armées suédoises. Les procureurs suédois allèguent que les données qu’ils ont fournies aux Russes provenaient de plusieurs autorités au sein du service suédois de sécurité et de renseignement, connu sous son acronyme SAPO.

Les médias suédois ont déclaré que Peyman Kia travaillait pour l’agence de renseignement de défense étrangère des forces armées, dont l’acronyme suédois est MUST, et aurait travaillé avec une unité top secrète sous MUST qui traitait avec des espions suédois à l’étranger.

L’expert en renseignement Joakim von Braun a déclaré à la chaîne de télévision suédoise SVT à l’ouverture du procès que même si de nombreux détails restent inconnus, il semble qu’il s’agisse de l’un des cas d’espionnage les plus dommageables de l’histoire de la Suède, car les hommes ont compilé une liste de tous les employés de SAPO.

“Cela seul est un gros problème parce que les renseignements russes se concentrent sur les sources humaines”, a déclaré von Braun.

Peyman Kia a été arrêté en septembre 2021 et son frère en novembre 2021. Tous deux ont nié tout acte répréhensible, ont déclaré leurs avocats à la cour.

Payam Kia, 35 ans, a aidé son frère et “a démonté et cassé un disque dur qui a ensuite été retrouvé dans une poubelle” lorsque son frère a été arrêté, selon l’acte d’accusation obtenu par l’Associated Press.

Les citoyens suédois naturalisés risquent des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité s’ils sont reconnus coupables.

Dans une autre affaire, les autorités suédoises ont libéré jeudi l’une des deux personnes arrêtées cette semaine pour des soupçons d’espionnage contre la Suède et une autre puissance étrangère, mais que la personne libérée reste un suspect.

Les deux hommes ont été arrêtés mardi lors d’une opération menée avant l’aube dans la région de Stockholm. Les autorités ont donné peu de détails sur l’affaire, mais les médias suédois ont cité des témoins qui ont décrit la police d’élite descendant en rappel de deux hélicoptères Black Hawk pour les arrêter.

Selon les rapports suédois, les deux étaient un couple et sont tous deux des Russes arrivés en Suède à la fin des années 1990. L’AP n’a pas pu confirmer ces informations.

Le ministère public suédois a déclaré jeudi soir que l’un des deux avait été libéré mais était toujours un suspect. Il n’a pas expliqué le motif de la libération de l’un et du maintien de l’autre en détention.

L’enquête était en cours depuis un certain temps, a déclaré SAPO. Il a déclaré que l’une des personnes arrêtées était soupçonnée d’espionnage aggravé contre la Suède et contre “une puissance étrangère”. Les autorités n’ont pas identifié l’autre pays qui aurait été espionné.

Les autorités suédoises ont déclaré que cette affaire n’était pas liée à d’autres cas d’espionnage.

The Associated Press