Deux stewards de Wembley inculpés après avoir exposé un complot pour fouetter 4 500 £ de laissez-passer finals

DEUX stewards de Wembley ont été inculpés après que nous ayons dévoilé un complot visant à vendre des laissez-passer pour la finale de l’Euro entre l’Angleterre et l’Italie pour 4 500 £.

Yusuf Amin et Dalha Mohamad, tous deux âgés de 18 ans, ont été inculpés de vol.

Deux stewards de Wembley ont été accusés de vol pour leur complot visant à vendre des laissez-passer pour la finale anglaise de l’Euro 2020 contre l’Italie Crédit : Barcroft Media

Le couple, originaire de l’est de Londres, doit comparaître vendredi devant le tribunal d’instance de Willesden, dans l’ouest de Londres.

Le Sun on Sunday a expliqué la semaine dernière comment les laissez-passer de sécurité, les dossards et les bracelets haute visibilité étaient proposés sur un site Facebook appelé Uefa Face Value Tickets Swap and Sell.

Les vendeurs potentiels ont été retenus après que nous ayons alerté la police.

La finale de l’Euro entre l’Angleterre et l’Italie le 11 juillet a été entachée de violence alors que 2 500 voyous sans billet ont pris d’assaut le stade.

Les flics ont procédé à au moins 86 arrestations et publié dix images d’hommes qu’ils traquent pour les ennuis.