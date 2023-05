DEUX stars populaires de This Morning ne reviendront pas tant que Phillip Schofield n’aura pas démissionné

DEUX stars populaires de This Morning ont refusé de revenir au programme jusqu’à ce que Phillip Schofield démissionne, ont déclaré des initiés.

Le présentateur a été vu revenir sur le canapé aux côtés de la co-star Holly Willoughby hier, malgré les rumeurs circulant sur leur chute dans les coulisses.

Rex

TVI

La paire serait tombée[/caption]

Le Sun a d’abord rapporté à quel point la relation entre les stars de la télévision était tendue, Phillip confrontant Holly, 42 ans, lors d’un appel téléphonique tendu peu de temps après que leur rupture ait été rendue publique.

Il est entendu que Holly a été prise au dépourvu lorsque Phil a publié une déclaration sur leurs différences sans la consulter.

Et alors que les choses allaient de mal en pis, Phil, 61 ans, avait eu peur d’être exclu de l’émission de jour d’ITV à cause de leurs retombées.

Les fans ont depuis appelé la star à QUIT This Morning – et il semble qu’ils ne soient pas les seuls à attendre.

Maintenant, des sources ont révélé que DEUX stars populaires de la série ont refusé de revenir tant que Phillip n’est pas parti.

Dans une colonne MailOnline, il a été révélé qu' »au moins deux habitués de la liste A de This Morning » ont « précisé aux patrons qu’ils ne reviendront pas à l’émission tant que Phillip restera à son poste ».

Une star a déclaré à la publication: «Il est absolument dégoûtant qu’ITV prenne la haute morale sur de nombreux problèmes, mais continue ensuite de donner son principal créneau de présentation quotidien à Phillip, malgré la tonne de plaintes qui ont été déposées contre lui.

« Beaucoup d’entre nous ont maintenant dit à nos agents que nous n’apparaîtrons pas dans This Morning tant qu’il sera encore là. »

Cela vient après qu’il a été révélé que Phillip est resté une «coquille de lui-même» et devient un reclus sur le plateau, selon des initiés.

Un initié a déclaré au Mirror : « Il devient de plus en plus renfermé et presque une coquille de lui-même.

« Il a l’air déprimé et passe beaucoup de temps dans sa loge. Nous sommes inquiets pour lui.

Holly et Phil seraient parvenus à une trêve pour animer l’émission.

Une source a déclaré: « Holly et Phil sont des professionnels et ils peuvent l’allumer comme personne d’autre.

« Bien que dans les coulisses, leur relation ne ressemble plus à ce qu’elle était, ils sont tous les deux dédiés à This Morning et le gardent ensemble pour les téléspectateurs. »

La source a ajouté: « This Morning est conscient des problèmes et fait tout ce qu’il peut pour que les choses se passent bien. »