Deux speeders de Kelowna surpris en train de rouler 2 fois la limite de vitesse – Kelowna Capital News

C’était «ludacris» à quelle vitesse quelques conducteurs de Kelowna ont été surpris en train de conduire samedi soir (17 septembre).

Alors qu’il effectuait une patrouille dans le secteur de la promenade Gordon et de l’avenue Clement vers 17 h 15, un agent a surpris deux véhicules en course d’accélération. Ils se dirigeaient vers le nord sur Clement en direction de Clifton Drive, dépassant les 120 km/h dans une zone de 60 kilomètres.

Lorsque les véhicules se sont immobilisés au feu rouge de Clifton Drive, l’agent s’est garé devant les voitures et a dit aux conducteurs de se garer sur le côté de la route. Ils conduisaient une Ford Mustang 2019 verte et une Chrysler 200 2005 bleue.

Les deux conducteurs ont reçu une contravention de 368 $ pour excès de vitesse et leurs voitures sont saisies pendant une semaine.

“Ces comportements de conduite dangereux présentent un risque extrêmement élevé, non seulement pour les conducteurs de ces véhicules, mais aussi pour les conducteurs innocents et leurs occupants”, a déclaré le Sgt. Mark Booth, Service de la circulation de la GRC de Kelowna. “Nous prenons ces incidents extrêmement au sérieux et, par conséquent, nous tenons ces contrevenants responsables, en supprimant leur capacité à poursuivre ces actions à haut risque.”

