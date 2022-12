Deux soldats irakiens tués dans une embuscade imputés aux djihadistes

Deux soldats et trois ont été blessés en Irak.

Des djihadistes présumés de l’EI ont été accusés d’être à l’origine de l’attaque.

Le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani a appelé à un changement de tactique militaire.

Des djihadistes présumés dans le nord de l’Irak ont ​​fait exploser des bombes visant des véhicules militaires, tuant deux soldats et en blessant trois, ont indiqué jeudi des sources sécuritaires.

Il n’y a pas eu de réclamation immédiate pour l’attaque qui a eu lieu mercredi soir près de Dibs à l’extérieur de la ville de Kirkouk, mais des officiers de l’armée ont imputé le meurtre aux combattants du groupe État islamique.

Deux véhicules de l’armée ont été touchés par deux explosions en bord de route déclenchées par des “éléments de l’EI”, avant que des hommes armés n’ouvrent le feu sur ceux qui se trouvaient dans l’épave avec des armes automatiques, a déclaré un officier sous couvert d’anonymat.

Deux militaires ont été tués et trois blessés, a-t-il précisé, un bilan confirmé par une source policière.

L’attaque a eu lieu dans une zone située entre les zones contrôlées par le gouvernement fédéral et la région autonome kurde du nord de l’Irak.

Face aux attaques répétées de l’EI, les deux forces ont déclaré qu’elles renforceraient leur coopération pour éviter de créer un vide sécuritaire.

Dimanche, des djihadistes du groupe État islamique ont déclaré avoir mené une attaque près de Kirkouk tuant neuf policiers, encore une fois en faisant exploser une bombe en bordure de route puis en mitraillant des survivants.

Les djihadistes de l’EI se sont emparés de vastes étendues de l’Irak et de la Syrie voisine en 2014, déclarant un “califat” qu’ils dirigeaient avec brutalité avant leur défaite face aux forces irakiennes soutenues par une coalition dirigée par les États-Unis fin 2017.

L’EI a perdu son dernier bastion syrien, près de la frontière irakienne, en 2019.

Les cellules de l’EI restent cependant actives dans plusieurs régions d’Irak.

L’ONU estime que l’organisation jihadiste maintient entre 6 000 et 10 000 combattants à l’intérieur de l’Irak et de la Syrie, exploitant la frontière poreuse entre les deux pays et se concentrant principalement dans les zones rurales.

La coalition dirigée par les États-Unis a mis fin à son rôle de combat en Irak en décembre de l’année dernière, mais quelque 2 500 soldats américains restent dans le pays pour aider à la lutte contre les djihadistes.

Le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani, lors d’une réunion mercredi avec des responsables de la sécurité, a dit aux officiers de “changer les tactiques militaires” utilisées dans les zones où se trouvent des combattants de l’EI et “d’adopter des méthodes de combat non conventionnelles” pour les combattre.

Auparavant, il avait dénoncé “des erreurs des services de sécurité”, évoquant l’embuscade meurtrière contre la police dimanche.

“Il y a un échec manifeste qui a conduit à cette tragédie”, a-t-il déclaré.