Deux sœurs en guerre contre le testament de 500 000 £ de maman décédée après que l’une d’entre elles ait fulminé sur WhatsApp “tu as baisé ma vie trop longtemps”

DEUX sœurs sont enfermées dans une gigantesque bataille de 500 000 £ après que l’une d’elles a affirmé que son frère avait utilisé le verrouillage pour «contrôler» leur mère pour changer son testament.

Julie Sinclair a été retirée du testament le 18 juin 2021 – environ un mois avant le décès de maman Betty à l’âge de 89 ans.

Julie Sinclair se bat contre sa sœur pour le testament de leur mère Crédit : Nouvelles des champions

Sa sœur Helyn Sinclair avait séjourné avec Betty dans la maison de 500 000 £ à Selsey, West Sussex, en tant que soignant résidant pendant Covid.

Julie affirme avoir reçu un texto de sa sœur une semaine avant la modification du testament, disant : “Tu as baisé ma vie trop longtemps”.

Elle s’est rendue devant la Haute Cour pour demander à un juge de confirmer une version antérieure du document en 2015 qui divisait la succession à parts égales.

Mais le maître adjoint Bowles a refusé au motif que le testament original n’avait pas été présenté devant lui devant le tribunal supérieur.

Le juge a également déclaré que l’affaire avait une “sensation étrange” après n’avoir rien entendu d’Helyn.

Il a maintenant exigé que l’original de 2015 soit divulgué dans les 14 jours afin que l’affaire puisse être entendue.

Le tribunal a appris qu’Helyn avait emménagé avec sa mère au début de la pandémie en mars 2020.

L’état mental de Betty s’est rapidement détérioré et elle a eu “très peu de contacts” avec qui que ce soit d’autre, a-t-on dit.

Julie a déclaré que sa mère était passée de « tranchante comme un couteau » à « retraite et vide ».

Son avocat Adam Smith-Roberts a déclaré: “Helyn était le seul point de contact que le défunt avait avec le monde extérieur et elle contrôlait qui pouvait visiter et parler au défunt jusqu’à sa mort.

“Il existe des preuves que les fonctions cognitives de la défunte et en particulier sa mémoire se sont détériorées pendant la période de confinement.

“La relation entre Helyn et le reste de la famille est devenue encore plus tendue pendant la période de confinement, Helyn limitant les contacts avec le défunt et devenant de plus en plus erratique.”

Environ une semaine avant la signature du nouveau testament, l’avocat a déclaré qu’Helyn avait envoyé un message “suspect” à sa sœur sur WhatsApp.

Il disait: “Je ne suis plus prêt à m’assommer pour que vous profitiez de la moitié de la maison quand maman finira par mourir… alors que je suis plus qu’heureux de m’occuper de maman, je ne suis pas prêt à le faire pour à vous d’en profiter au final.

“Mon gain financier de la succession de maman a été de 28,5 pence par heure jusqu’à présent pour les soins intensifs 24h/24 et 7j/7 de l’allocation de soins et plusieurs milliers de gains pour vous ont été économisés en n’ayant pas à contribuer aux soins requis. Vous avez foutu ma vie pour trop longtemps et ça s’arrête maintenant.”

Le tribunal a été informé que Helyn était un “personnage volatil qui exerçait une pression émotionnelle sur le défunt”.

M. Smith-Roberts a déclaré: “Ces facteurs, combinés à l’exécution du testament de 2021 qui a considérablement profité à Helyn et au manque d’explication pour le changement visant à exclure Julie, font d’une influence indue le scénario le plus probable.”

L’affaire reviendra devant le tribunal à une date ultérieure.