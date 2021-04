Lors d’un incident choquant, deux sœurs du Maharashtra ont affirmé que leurs maris avaient divorcé après que l’une d’elles n’avait pas réussi un «test de virginité». L’incident s’est produit dans le district de Kolhapur, dans l’État, où deux femmes ont été renvoyées chez elles chez leurs parents après que l’une des deux sœurs n’a pas réussi le test patriarcal du «drap blanc» utilisé pour déterminer si une femme était vierge ou non.

Selon les rapports, les deux sœurs – toutes deux appartenant à la communauté Kanjarbhat, se sont mariées l’année dernière. Mais les parents et le mari de l’une des épouses ont tenté d’annuler le mariage après avoir échoué au «test de virginité» dans lequel la virginité d’une femme est déterminée par la quantité de sang qu’elle verse lors des rapports sexuels avec son mari. Cette pratique est largement déconseillée car elle est profondément misogyne et discriminatoire à l’égard des femmes.

Suite à son échec au test, la femme qui avait été mariée à Sandeep Kanjarbhat a allégué que lui et ses beaux-parents, y compris sa belle-mère, avaient élaboré le plan de la renvoyer chez ses parents.

Les deux sœurs ont maintenant déposé une FIR contre les maris et leurs familles en la matière. Selon les rapports, la mère de Sandeep, Shobha, avait torturé sa nouvelle épouse pendant deux jours consécutifs après le mariage et avait également été violente avec elle en la pinçant et en la frappant au visage. Une affaire a également été enregistrée contre des membres du Jat Panchayat qui ont soutenu la famille et ont ordonné le boycott des deux sœurs.

«À propos du test de virginité, ils nous ont demandé de nous préparer et de dîner. Leurs proches étaient présents sur place. Les lits étaient prêts avec des draps blancs, mais je n’avais aucune idée qu’ils planifiaient cela », a déclaré la victime citée par le Times of India. «Je n’ai pas saigné alors ils ont prétendu que je n’étais pas un bon personnage. Mon mari me menaçait de demander à quelqu’un de me violer à Belgaum. Mon mari

a dit que s’il me restait un peu de fierté, je devrais rentrer chez moi ou mourir par suicide, sinon ils me forceraient à mourir par suicide », a-t-elle ajouté.

Les femmes allèguent qu’à la suite de l’échec du test de virginité, leurs beaux-parents ont harcelé la famille des sœurs qui, à son tour, a tenté de les apaiser et de se faire pardonner. Mais la famille a exigé Rs 10 lakh tout en harcelant physiquement les femmes ainsi que leurs familles. Les femmes allèguent également que le divorce ne s’est pas matérialisé devant un tribunal, mais a été sanctionné par la caste panchayat qui a autorisé les hommes à se remarier.

