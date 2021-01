Alors même que « Sun Dilliye Ni Sun Dilliye », une chanson écrite, composée et chantée par les deux jeunes sœurs sur l’agitation des agriculteurs en cours continue d’attraper des milliers de hits sur les réseaux sociaux de la part de personnes du monde entier, le duo soutient que, bien que tous les les éloges ont été extrêmement encourageants, ce qui compte le plus, c’est que les gens qui franchissent les barrières ont pu s’y identifier.

« Nous n’avons jamais pensé que la chanson deviendrait aussi populaire. Les retours de tout le monde ont été très gentils. Cependant, ce qui est le plus encourageant est le fait que même ceux qui sont impliqués dans l’agitation – des dirigeants aux manifestants l’ont énormément apprécié », déclare Simrita.

Bien que Simrita et Ramneek aient tous deux des diplômes de troisième cycle en musique classique hindoustani, le duo admet qu’ils ne sont pas essentiellement des paroliers. « Mais ces circonstances étaient différentes. Nous étions profondément troublés par le fait que des milliers d’agriculteurs étaient à l’air libre à un moment où nous étions confortablement assis dans nos couettes », explique Ramneek.

Le duo, des habitants de Mohali, dont les parents sont issus de l’agriculture, insistent sur le fait qu’ils (les parents) ont été très encourageants. « Ils ont été extrêmement solidaires et heureux que nous ayons chanté pour soutenir les manifestations. En fait, depuis l’enfance, ils nous ont poussés à trouver notre place dans notre domaine choisi », ajoute Simrita.

Ils estiment que l’aspect le plus frappant du mouvement pour eux a été le fait que les mères punjabi encouragent leurs enfants à sortir dans ce froid et à se joindre aux manifestations. «Et cela en dit long – sur leur esprit et leur cœur», estime Ramneek.

Estimant que les médias sociaux ont joué un rôle déterminant dans la participation des jeunes à l’agitation, Simrita ajoute que compte tenu de sa profonde pénétration chez les jeunes, elle a réussi à présenter de multiples facettes de l’agitation. « Cela a donné tellement de nouvelles perspectives contrairement aux médias grand public qui sont frappés sur un seul récit. La plupart des gens de notre génération sont de grands utilisateurs des médias sociaux. Il a certainement réussi à susciter un niveau de sensibilisation et d’engagement très différent », souligne Simrita

Pour eux, l’agitation a «grandi» de différentes manières en peu de temps. «Alors que pendant les premiers jours, nous avons surtout vu des personnes âgées manifester, très bientôt, un grand nombre de jeunes se sont joints aux manifestations. Fait intéressant, on voit un nombre important de femmes manifestantes», dit Ramneek.

Parlant de la coordination parfaite entre eux, Simrita sourit que cela ne se limite pas à la musique. Elle adore cuisiner et «je suis gourmande», dit-elle.