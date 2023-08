Deux sœurs, 17 et 21 ans, meurent dans un accident d’horreur à deux voitures alors qu’un homme se bat pour sa vie

DES HOMMAGES ont été rendus à deux sœurs « adorables » qui ont été tuées dans un accident d’horreur.

Madison, 21 ans, et Liberty North, 17 ans, également connue sous le nom de Maddie et Libby, voyageaient dans une Volkswagen Polo lorsqu’elles sont entrées en collision avec une Audi RS6.

Les sœurs ont été tuées dans l’accident avec une Audi la semaine dernière

Les sœurs ont été tragiquement déclarées mortes sur les lieux de l’A361 à Frome, Somerset, à la suite du horreur mardi dernier.

Le pilote Audi de 30 ans reste dans un état critique mais stable à l’hôpital.

La police a nommé aujourd’hui Maddie et Libby alors que les hommages affluaient pour le couple.

Leur tante a dit : « Notre cœurs sont brisés en un million de morceaux.

« Mes belles nièces Maddie 21 et Libby 17. Adorables filles de mon cher frère Jason et de ma sœur dans loi Vérité.

« Des vies prises trop tôt. »

Une page JustGiving a également été lancée pour les sœurs qui ont été « enlevées bien trop tôt ».

Une personne a écrit: « Une si triste perte de deux belles jolies filles ».

Tandis qu’un autre a ajouté: « Vous me manquez tous les deux tous les jours, je chérirai à jamais les souvenirs que nous avons créés.

« Je ne me souviens pas de ma vie sans vous deux maintenant je vais la vivre pour vous. Volez haut les anges je vous aime xx. »

La police continue de demander des informations suite à l’horreur survenue mardi vers 22h30.

Ils recherchent également le conducteur d’une VW blanche qui se trouvait dans le secteur au moment de l’accident.

La police d’Avon et du Somerset a déclaré: « Le mardi 25 juillet vers 22h30, des agents ont été appelés au contournement de l’A361 Frome à la suite d’une collision mortelle impliquant une VW Polo et une Audi RS6.

« L’identification officielle a maintenant eu lieu et nous pouvons confirmer que les sœurs décédées sont Madison, âgée de 21 ans, et Liberty North, âgée de 17 ans, connues sous le nom de Maddie et Libby.

« Nos pensées vont à leur famille et à leurs amis en cette période incroyablement difficile et ils se voient offrir le soutien d’un agent de liaison avec les familles spécialement formé.

« Notre enquête sur la collision est en cours et les agents continuent de faire appel à des témoins de la collision et à toute personne disposant d’une caméra de tableau de bord, d’une sonnette, d’un téléphone portable ou d’images de vidéosurveillance. »

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 en citant la référence 5223178752.