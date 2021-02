Deux smartphones Nokia reçoivent la certification Android Enterprise Recommendation

Les nouvelles d’aujourd’hui de HMD arrivent pour les utilisateurs d’Android Enterprise. La société annonce la certification de deux téléphones Nokia en tant que smartphones compatibles Android Enterprise officiellement recommandés. Le Nokia 5.4 reçoit le cachet d’approbation ‘AER’ (Android Enterprise Recommended) sous Android 10. Pendant ce temps, le Nokia 8.3 5G reçoit la même reconnaissance avec sa dernière mise à jour Android 11.



Nokia 8.3 5G

Le Nokia 8.3 5G a finalement reçu Android 11 plus tôt ce mois-ci et la société affirme que son déploiement s’est terminé le 7 février. Le Nokia 8.3 5G se vend actuellement aux États-Unis pour 599 $ et est alimenté par le chipset Snapdragon 765G. Le téléphone dispose d’un grand écran LCD FHD + de 6,81 pouces avec une caméra selfie perforée. Il est livré avec 8 Go + 128 Go de stockage extensible. Le réseau de quatre caméras se compose d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un appareil photo ultra-large de 12 MP et de deux appareils photo de 2 MP, chacun pour la détection de profondeur et la prise de photos macro.



Nokia 5.4

Le Nokia 5.4 fonctionne sous Android 10 et est alimenté par le Snapdragon 662 associé à 4 Go de RAM. Il y a un écran HD + de 6,39 pouces et une batterie de 4 000 mAh. Le système à quatre caméras de ce téléphone est composé d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un tireur ultra-large de 5 MP et de deux capteurs de 2 MP pour les photos macro et la détection de profondeur. Le Nokia 5.4 commence à 249 $.

Android Entreprise