Deux sièges Swing House sous les projecteurs sur le champ de bataille du Nevada

RENO, Nevada (AP) – Comme pour la plupart des élections de la dernière décennie, deux des quatre courses à la Chambre des États-Unis du Nevada sont à l’honneur alors que les représentants démocrates sortants Susie Lee et Steven Horsford cherchent à être réélus dans l’État du champ de bataille de l’ouest .

Mais pour la première fois en plus de 20 ans, les républicains pensent également qu’ils ont une chance de transformer un siège bleu traditionnel en rouge dans un quartier de Las Vegas alors que les Nevadans luttent avec certains des prix de l’essence et des taux de chômage les plus élevés du pays.

Les deux partis nationaux regardent le Nevada, l’un des rares États swing que Donald Trump n’a pas réussi à porter en 2016 et que le président Joe Biden a remporté par seulement 2,4 points de pourcentage en 2020.

La représentante démocrate à six mandats Dina Titus anticipe son défi le plus difficile à Las Vegas à ce jour contre le républicain Mark Robertson après que les démocrates aient sacrifié des parties de leur bastion traditionnel lors du redécoupage en échange de certains gains dans les quartiers swing voisins.

Horsford est légèrement favorisé pour repousser le challenger du GOP Samuel Peters dans l’un de ceux-ci: le 4e district du Congrès s’étendant de la périphérie nord de Vegas aux communautés rurales du nord-est.

Dans le 3e arrondissement qui traverse la banlieue de Vegas de Henderson jusqu’à la frontière de l’Arizona, le rapport politique non partisan de Cook fait partie de ceux qui considèrent la course de Lee contre la républicaine April Becker comme un tirage au sort.

Les deux sont en tête de liste des courses à l’échelle nationale qui pourraient aider à déterminer si le GOP prend le contrôle de la Chambre.

Dans le nord du Nevada, le représentant républicain Mark Amodei est presque certain d’être réélu pour un septième mandat dans le 2e district rural, où aucun démocrate n’a jamais gagné et la challenger de cette année, Elizabeth Mercedes Krause, est largement inconnue et terriblement sous-financée.

Amodei et Peters faisaient partie des républicains qui ont rejoint Trump plus tôt ce mois-ci lors d’un rassemblement controversé dans la campagne de Minden, au sud de Carson City.

Trump n’a officiellement approuvé aucun candidat à la Chambre du Nevada, car il a la candidature d’Adam Laxalt pour renverser la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto et le défi lancé par Joe Lombardo au gouverneur démocrate Steve Sisolak.

Mais parmi les challengers du GOP, Peters s’est aligné le plus étroitement sur Trump dans sa course contre Horsford, qui a gagné par 4,9 points de pourcentage en 2020. Cook caractérise la course comme « penche démocrate ».

Vétéran de la guerre qui a perdu lors de la primaire du GOP de 2020, Peters a exhorté les républicains du Congrès à contester l’élection de Biden. Il a dit qu’il ne l’aurait pas certifié sans obtenir plus d’informations et a plaidé pour l’élimination des machines à voter électroniques.

En plus de «l’intégrité électorale» et de la «responsabilité fiscale», Peters a surtout fait campagne sur la sécurité des frontières. Son plan d’immigration en 11 points commence par l’achèvement du mur que l’administration Trump a commencé à la frontière mexicaine.

Lee, qui cherche maintenant un troisième mandat, a gagné de 3 points de pourcentage en 2020 dans le district qui a rebondi entre les partis au cours de la dernière décennie.

Les deux partis nationaux visent le concours.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, une démocrate californienne, a aidé à collecter des fonds pour Lee, membre du puissant comité des crédits qui a bénéficié d’un avantage de 3 contre 1 en matière de collecte de fonds jusqu’au 30 juin contre Becker, une avocate républicaine qui a perdu de peu sa tentative de renverser le chef du Sénat de l’État en 2020.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, un républicain de Californie, a fait campagne avec Becker et la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, est apparue avec elle lors d’un rassemblement le 7 octobre à Las Vegas.

Comme d’autres démocrates, Lee a mis l’accent sur le droit à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême sur Roe v. Wade.

Becker s’oppose à l’avortement avec des exceptions pour le viol, l’inceste et le mal à la mère et a le soutien de groupes qui s’opposent à l’avortement. Mais elle note que l’avortement est légal au Nevada pendant 24 semaines en vertu d’une mesure approuvée par les électeurs, de sorte que toute limite fédérale à l’avortement serait inconstitutionnelle.

Titus, le doyen de la délégation du Nevada, est toujours favori pour remporter un septième mandat. Mais elle s’est plainte que le déplacement de son quartier nouvellement dessiné vers des banlieues à tendance GOP la rende plus vulnérable alors qu’elle tente de repousser Robertson.

Robertson, colonel à la retraite de l’armée et propriétaire d’entreprise, s’est surtout concentré sur la maîtrise des dépenses fédérales, notamment en éliminant certaines subventions pour la garde d’enfants et les congés familiaux payés, qui, selon lui, devraient être traités par les gouvernements des États.

Le dernier républicain à y gagner était John Ensign, qui a servi deux mandats de 1995 à 1999 et a ensuite été élu au Sénat, où il servait un deuxième mandat lorsqu’il a démissionné en 2011 au milieu d’une enquête éthique sur une affaire extraconjugale.

La démission d’Ensign a déclenché un effet domino qui a conduit Amodei à remporter une élection spéciale au Congrès dans le district rural du Nevada en septembre 2011.

Amodei, désormais membre senior du Comité des crédits, a recueilli au moins 58% des voix depuis qu’il a remporté son premier mandat complet.

Krause est membre de la nation Oglala Lakota, présidente du Nevada Native Caucus et cofondatrice de l’organisation à but non lucratif Indigenous Educators Empowerment. Elle n’avait collecté qu’environ 10 000 dollars jusqu’en juin, contre près de 800 000 dollars pour Amodei et a été largement invisible tout au long de la campagne.

Scott Sonner, l’Associated Press