Une vidéo effrayante de deux serpents venimeux se battant dans une réserve faunique a choqué les internautes.

Un clip qui a été partagé par Australian Wildlife Conservancy sur sa page Facebook montre deux serpents mulga venimeux s’enroulant l’un autour de l’autre et luttant pour prouver leur domination, pour le droit de s’accoupler avec les femelles.

Parallèlement à la vidéo, la conservation a également mentionné que les serpents mulga ont été vus se battre pendant plus d’une heure au Scotia Wildlife Sanctuary. L’écologiste de l’AWC, Tali Moyle, qui a enregistré le clip, a déclaré: «La saison des amours commence au début du printemps et les mâles commencent à lutter, essayant de se pousser pour prouver leur domination, pour le droit de s’accoupler avec les femelles». Moyle a également mentionné que si les serpents mulga sont assez courants, leur comportement n’est pas si souvent considéré comme il l’a vu pour la deuxième fois seulement. Pendant le combat, les serpents enlacent généralement leurs corps et tentent de pousser leur adversaire vers le bas avec leurs têtes levées.

Depuis que le clip a été partagé, il a recueilli plus de 2 vues lakh et 324 likes sur Facebook. Alors que de nombreux utilisateurs ont trouvé cela intéressant, d’autres ont pensé que les serpents s’accouplent. Un utilisateur a commenté: « Mon pire cauchemar … le puissant mulga! » un autre utilisateur a écrit: «Pas de combat mais d’accouplement, très étrange de les voir debout. et la torsion ». Un troisième a commenté: « Je pensais que c’était aussi un rituel d’accouplement, je n’ai vu que des pythons le faire, bon à savoir ».

Les serpents Mulga sont la plus grande espèce de serpents trouvée en Australie.

Le Scotia Wildlife Sanctuary où cette vidéo a été tournée est situé dans le bassin Murray-Darling. Le sanctuaire de 65 000 hectares possède une vaste zone sans renards et chats de 8 000 hectares. C’est également un abri pour certaines des plus grandes populations restantes d’Australie d’espèces sauvages menacées.

Ce n’est pas la première fois que les internautes voient une telle effrayante agrafe d’animaux se battant les uns avec les autres. Récemment, une vidéo de deux tigres mâles qui se battent est devenue virale sur Internet. Dans le clip qui a été largement partagé sur Internet, on peut voir deux tigres rugir et se frapper sous les yeux des touristes. L’incident aurait eu lieu près de la porte Karmazari dans le parc national de Pench dans le Madhya Pradesh. Un membre du groupe de touristes a partagé cette vidéo sur YouTube, après quoi elle est devenue virale sur les réseaux sociaux.