Deux Serbes abattus lors de l’attaque de la veille de Noël au Kosovo — RT World News

Vendredi, des Serbes de souche ont bloqué une route principale dans le sud du Kosovo, pour protester contre la fusillade en voiture de deux jeunes la veille de Noël. Un garçon de 11 ans et son cousin de 21 ans ont été abattus non loin de Strpce depuis une voiture qui passait, identifiée comme appartenant à un Albanais de souche, alors qu’ils marchaient avec des branches de chêne traditionnellement utilisées pour célébrer la fête dans le chrétien orthodoxe tradition.

“Quelqu’un voulait nous offrir un Noël sanglant” tweeté Petar Petkovic, commissaire du gouvernement serbe pour le Kosovo. Il a décrit la fusillade comme « une tentative de meurtre ».

Les cousins ​​Milos et Stefan Stojanovic ont été emmenés dans un hôpital de Gracanica, à proximité. “L’un a reçu une balle dans la main et l’autre dans l’épaule, et ils n’ont survécu que par pure chance”, Le bureau de Petkovic a déclaré dans un communiqué de suivi. Ils ont imputé l’attaque au “Politique anti-serbe” des autorités albanaises de souche à Pristina, et a exigé « une réponse rapide et décisive de la communauté internationale.

Même si le véhicule de l’agresseur a été formellement identifié par les résidents locaux, la police de souche albanaise a laissé partir le tireur présumé, selon le journal Kosovo Online. Les habitants indignés de Gotovusa, un village serbe près de Strpce, ont bloqué la route et ont l’intention de protester jusqu’à ce que l’auteur soit traduit en justice.















Les médias serbes ont déclaré vendredi soir qu’un homme de 33 ans avait été arrêté par les autorités locales en lien avec la fusillade.

Un groupe de soldats polonais de la mission de maintien de la paix KFOR de l’OTAN a installé un poste d’observation à proximité, ont rapporté les médias locaux.

Les troupes de l’OTAN ont pris le contrôle du Kosovo en 1999, après près de trois mois de bombardement de la Serbie au nom des insurgés de souche albanaise. Le gouvernement provisoire de la province a déclaré son indépendance en 2008, mais Belgrade a résisté aux pressions américaines et européennes pour la reconnaître, en s’appuyant sur le soutien de la Russie et de la Chine.

Le mois dernier, les Serbes du nord du Kosovo ont érigé des barrages routiers pour protester contre le déploiement de policiers albanais de souche lourdement armés dans leurs communautés. Les barricades ont été retirées peu de temps avant les vacances du Nouvel An, après que le gouvernement de Belgrade a affirmé avoir reçu de solides garanties de Washington et de Bruxelles qu’ils maintiendraient Pristina sous contrôle.