Deux sénateurs géorgiens proposent de modifier la loi géorgienne pour annuler les accusations de Trump

ATLANTA, Géorgie (Atlanta News First) – Deux sénateurs d’État souhaitent annuler les accusations de racket portées contre l’ancien président Donald Trump.

CNN rapporte que les sénateurs d’État Brandon Beach (R-Alpharetta) et Colton Moore (R-Trenton) souhaitent modifier la loi géorgienne RICO pour interdire les accusations de racket liées à certaines infractions, y compris celles auxquelles est désormais confronté le 45e président du pays.

La législation serait rétroactive et s’appliquerait donc au cas de Trump.

En août 2023, les actes d’accusation du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, allèguent que Trump et ses alliés ont suggéré que le secrétaire d’État républicain de Géorgie, Brad Raffensperger, pourrait trouver suffisamment de voix pour lui permettre de remporter l’État du champ de bataille ; il a harcelé un travailleur électoral qui avait fait l’objet de fausses allégations de fraude ; et a tenté de persuader les législateurs géorgiens d’ignorer la volonté des électeurs et de nommer une nouvelle liste d’électeurs favorables à Trump.

Les tentatives de Beach et Moore constituent la dernière tentative des législateurs républicains de Géorgie de sanctionner Willis et son bureau pour ce qu’ils prétendent être des représailles politiques contre Trump.

Vendredi, le Sénat de l’État a approuvé la création d’un comité spécial qui, selon les sénateurs républicains, est nécessaire pour déterminer si Willis a mal dépensé l’argent des impôts de l’État dans ses poursuites contre Trump et d’autres.

Le comité, qui ne nécessite pas l’approbation de la State House ou Le gouverneur Brian Kemp, est chargé de formuler des recommandations sur les lois et les dépenses des États sur la base de ses conclusions. Mais le comité ne peut pas sanctionner directement Willis, et les démocrates l’ont dénoncé comme une tentative partisane visant à jouer avec Trump et ses partisans.

Lundi, les membres de la Georgia House ont adopté un projet de loi rétablissant une commission dotée du pouvoir de discipliner et de révoquer les procureurs, une décision qui, selon les démocrates, vise à perturber les poursuites contre Willis.

Bien que Kemp ait signé l’année dernière une loi créant la Commission des qualifications des procureurs, celle-ci n’a pas pu commencer à fonctionner après que la Cour suprême de l’État a refusé en novembre d’approuver les règles régissant sa conduite. La mesure de lundi supprime l’exigence d’approbation par la Cour suprême.

