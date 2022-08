Deux semaines de chaos : chronologie du retrait américain d’Afghanistan

Des milliers de personnes se sont précipitées à l’aéroport de Kaboul après la chute du gouvernement. Ils ont laissé derrière eux des êtres chers et n’ont emporté que leurs biens les plus précieux. La cohue des personnes essayant de s’échapper a souligné les craintes que le régime taliban ne bouleverse la vie, en particulier pour les jeunes Afghans qui n’avaient jamais vécu sous son régime.

La précipitation à fuir Kaboul a été aggravée parce que « jusqu’aux derniers jours de l’effondrement, les gens étaient dans le déni », a déclaré Anthony H. Cordesman, ancien conseiller militaire américain pour l’Afghanistan et président émérite de la stratégie au Center for Strategic and International. Études. La décision antérieure de l’administration Biden de quitter la base aérienne de Bagram, à 35 miles au nord de Kaboul, n’a fait que rendre plus difficile la fuite des Afghans.