Deux semaines avant le début, le Premier ministre japonais annonce une urgence virale tout au long des Jeux olympiques

Le président du CIO, Thomas Bach, est arrivé jeudi à Tokyo alors qu’une interdiction des spectateurs aux Jeux olympiques de Tokyo est probable après que le Premier ministre japonais Yoshihde Suga a annoncé l’état d’urgence en raison de l’augmentation des infections à coronavirus dans la capitale.

Suga a déclaré que l’état d’urgence entrerait en vigueur lundi et durerait jusqu’au 22 août. Cela signifie que les Jeux olympiques, qui s’ouvriront le 23 juillet et se termineront le 8 août, se dérouleront entièrement dans le cadre de mesures d’urgence.

Suga a déclaré que l’état d’urgence était nécessaire pour empêcher la résurgence de la future propagation des cas à travers le pays.

Bach a largement évité les caméras à l’aéroport Haneda de Tokyo et, un après-midi pluvieux, s’est rendu au siège des Jeux du Comité international olympique à Tokyo, un hôtel cinq étoiles au centre de la ville. Il aurait besoin de s’isoler pendant trois jours.

L’arrivée de Bach intervient deux semaines seulement avant l’ouverture des Jeux de Tokyo reportés. Le CIO et les organisateurs locaux tentent d’organiser les jeux pendant une pandémie malgré l’opposition du public et de la communauté médicale japonaise.

L’objectif principal de l’urgence est une demande de fermeture de bars, restaurants et salons de karaoké servant de l’alcool. L’interdiction de servir de l’alcool est une étape clé pour atténuer les festivités liées aux Jeux olympiques et empêcher les gens de boire et de faire la fête. Les résidents de Tokyo devraient faire face à des demandes de séjour à domicile et regarder les matchs à la télévision depuis chez eux.

Comment empêcher les gens de profiter des Jeux olympiques de sortir boire un verre est un problème majeur, a déclaré la ministre de la Santé, Norihisa Tamura.

L’état d’urgence actuel prend fin dimanche. Tokyo a signalé 920 nouveaux cas mercredi, contre 714 une semaine plus tôt. Il s’agissait du 18e jour consécutif d’augmentation d’une semaine à l’autre et du total le plus élevé depuis 1 010 signalés le 13 mai.

Il y a des mois, les fans de l’étranger ont été interdits d’assister aux Jeux olympiques. Mais il y a à peine deux semaines, les organisateurs et le CIO ont décidé de permettre que les sites soient remplis à 50% de leur capacité mais que la foule ne dépasse pas 10 000 personnes. L’état d’urgence les obligera à modifier à nouveau leurs plans, une décision venant probablement plus tard jeudi.

Les cas de montée en flèche signifieront probablement que les sites seront sans spectateurs, bien que les sponsors et autres puissent y avoir accès. L’atmosphère sans fan pourrait inclure la cérémonie d’ouverture au stade national de 1,4 milliard de dollars.

La hausse des infections a également contraint le gouvernement de la ville de Tokyo à retirer le relais de la flamme olympique des rues de la capitale, lui permettant de ne fonctionner que sur des îles éloignées au large de la côte de Tokyo. On ne sait pas comment la torche entrera dans le stade pour la cérémonie d’ouverture.

Les infections sont dans leur phase d’expansion et tout le monde dans ce pays doit en comprendre la gravité, a déclaré le Dr Shigeru Omi, l’un des principaux conseillers médicaux du gouvernement.

Il a exhorté les autorités à prendre rapidement des mesures strictes avant les Jeux olympiques, à l’approche des vacances d’été.

Omi a appelé à plusieurs reprises à une interdiction des spectateurs et a déclaré qu’il était anormal d’organiser les Jeux olympiques pendant une pandémie.

Par ailleurs, un groupe consultatif gouvernemental sur le COVID-19 s’est réuni mercredi et a exprimé ses inquiétudes quant à la résurgence continue des infections.

Les deux tiers des infections dans la région de la capitale proviennent de Tokyo, et notre préoccupation est la propagation des infections aux zones voisines, a déclaré Ryuji Wakita, directeur général de l’Institut national des maladies infectieuses.

Les Jeux olympiques vont de l’avant contre la plupart des avis médicaux, en partie parce que le report a bloqué les flux de revenus du CIO. Il tire près de 75 % de ses revenus de la vente de droits de diffusion, et les estimations suggèrent qu’il perdrait 3 à 4 milliards si les Jeux olympiques étaient annulés.

Environ 11 000 olympiens et 4 400 paralympiens devraient entrer au Japon, avec des dizaines de milliers d’officiels, de juges, d’administrateurs, de sponsors, de diffuseurs et de médias. Le CIO affirme que plus de 80% des résidents du village olympique seront vaccinés.

À l’échelle nationale, le Japon a enregistré environ 810 000 cas et près de 14 900 décès. Seuls 15 % des Japonais sont complètement vaccinés, ce qui reste faible contre 47,4 % aux États-Unis et près de 50 % en Grande-Bretagne.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici