Deux semaines après un coup d’État, des centaines de milliers de personnes manifestent au Myanmar

Des moines bouddhistes crient des slogans et saluent à trois doigts lors d’une manifestation le 10 février 2021 à Yangon, au Myanmar. | Hkun Lat / Getty Images

L’armée du Myanmar a pris le pouvoir au début du mois.

Les manifestations se sont poursuivies au Myanmar dimanche pour la deuxième semaine consécutive après que l’armée du pays a pris le pouvoir lors d’un coup d’État et placé la dirigeante pro-démocratie Aung San Suu Kyi en résidence surveillée.

Les manifestations sont les plus importantes depuis plus d’une décennie, selon Reuters, avec des centaines de milliers de personnes se rendant dimanche malgré le risque d’une répression policière contre les manifestants. Et ils continuent malgré la décision prise samedi par le nouveau gouvernement militaire du pays de suspendre la nécessité pour les forces de sécurité d’obtenir une ordonnance du tribunal avant de détenir des suspects pendant plus de 24 heures ou de fouiller des propriétés privées.

Les manifestants demandent la libération de Suu Kyi et le retour à la démocratie, mais le nouveau gouvernement militaire du Myanmar n’a montré aucune volonté d’accorder l’une ou l’autre de ces demandes, malgré neuf jours de manifestations de masse.

Comme l’a expliqué Jen Kirby de Vox la semaine dernière, les manifestations ont mobilisé une coalition diversifiée de personnes et s’inspirent d’autres mouvements de protestation régionaux en faveur de la démocratie:

Les rapports indiquent qu’un large éventail de personnes a rejoint les manifestations, de jeunes militants à moines bouddhistes à enseignants, et beaucoup plus. Certains militants ont a appelé à une grève générale cette semaine, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure ce message a circulé, par rapport à l’effusion dans les rues. De nombreux manifestants portaient du rouge, la couleur du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi, qui a remporté à une écrasante majorité un mandat populaire lors des dernières élections. Les manifestants ont levé trois doigts en guise de salut – un symbole de résistance de la Jeux de la faim franchise qui a été adoptée par les manifestants pro-démocratie au Myanmar et autres pays de la région.

Selon Al Jazeera, les tactiques de protestation ont eu au moins un certain succès jusqu’à présent. Les grèves et la désobéissance civile signifient que «les trains se sont arrêtés, les hôpitaux ont fermé et les ministères de la capitale, Naypyidaw, sont censés se mettre à rude épreuve au milieu de débrayages massifs».

«Le but immédiat est de retirer le pouvoir de l’armée en empêchant tous ses mécanismes de gouvernance de fonctionner», a déclaré l’activiste Thinzar Shunlei Yi à Joshua Carroll d’Al Jazeera. «Cela désactivera la capacité de l’armée à gouverner.»

Le gouvernement militaire du Myanmar a réagi en sévissant. Les sites de médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp ont tous été bloqués dans le pays, des ordres d’arrestation ont été émis contre d’éminents militants et les forces de sécurité ont déployé canons à eau contre des manifestants pacifiques.

Le gouvernement a également utilisé des balles en caoutchouc ou des balles réelles pour disperser des manifestants près d’une centrale électrique desservant la ville de Myitkyina, dans le nord du pays, ce week-end, selon Reuters.

NayPyiTaw: la police utilise un canon à eau pour tenter de disperser des milliers de manifestants – appelant à la fin du coup d’État militaire. On m’a dit que le canon avait été dispersé sans aucune connaissance préalable lors de la manifestation pacifique #Myanmar #HearTheVoiceOfMyanmar #myanmarmilitarycoup pic.twitter.com/9tB0oo8gme – Freya Cole (@freya_cole) 8 février 2021

Dimanche, l’armée a déployé des véhicules blindés à Yangon, la plus grande ville du Myanmar, pour la première fois depuis le coup d’État du 1er février, conduisant l’ambassade américaine là-bas à exhorter les citoyens américains au Myanmar à «s’abriter sur place».

La répression est un sombre retour à une époque antérieure de l’histoire du Myanmar. Le pays, également connu sous le nom de Birmanie, a été sous régime militaire pendant une grande partie de son existence depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948.

Comme le souligne Kirby, l’armée birmane a l’habitude d’utiliser la force meurtrière pour réprimer les manifestations, peut-être plus particulièrement lors des manifestations pro-démocratie en 1988. Déjà en 2021, au moins un manifestant a été abattu et serait dans un état critique avec ” lésions cérébrales étendues.

Le pays a entamé un lent processus de démocratisation il y a une dizaine d’années, comme Alex Ward de Vox l’a longuement expliqué, mais bien que Suu Kyi – un leader populaire qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1991 et qui jusqu’à ce mois a tenu le titre de «conseiller d’État» – a été libéré de l’assignation à résidence en 2010 et autorisé à exercer un certain pouvoir, le système n’a jamais été pleinement démocratique.

Avant le coup d’État militaire, il est apparu que des réformes plus démocratiques pourraient être en cours: le parti de Suu Kyi a remporté les élections parlementaires l’année dernière par un glissement de terrain sur la promesse de pousser des réformes constitutionnelles qui auraient réduit davantage le pouvoir politique de l’armée.

L’armée, selon Ward, a décrié ces élections comme frauduleuses, bien qu’il n’y ait aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et a finalement décidé de prendre le pouvoir sous le prétexte d’une urgence nationale juste avant que les résultats des élections ne soient certifiés par un nouveau parlement. .

En tant qu’expert, Sarah Bouchat, professeur de sciences politiques à l’Université Northwestern, a déclaré à Ward: «[The military is] potentiellement en utilisant cette opportunité mondiale, où d’autres dirigeants se concentrent sur toutes les crises autour de Covid-19 et la récession économique, pour saisir tout le pouvoir qu’ils peuvent en toute impunité.

Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions aux dirigeants militaires du Myanmar

Depuis le coup d’État, le gouvernement militaire du Myanmar a été largement condamné par la communauté internationale, y compris par les États-Unis, les Nations Unies et des organisations internationales comme Human Rights Watch.

«Nous appelons les dirigeants militaires birmans à libérer tous les responsables gouvernementaux et les dirigeants de la société civile et à respecter la volonté du peuple birmane exprimée lors des élections démocratiques du 8 novembre», a déclaré le nouveau secrétaire d’État américain Antony Blinken dans un communiqué au début du mois. «Les États-Unis soutiennent le peuple birman dans ses aspirations à la démocratie, à la liberté, à la paix et au développement.»

Les États-Unis ont également officiellement qualifié les actions de l’armée birmane de coup d’État, ce qui, selon les responsables du département d’État, “[trigger] certaines restrictions à l’aide étrangère au gouvernement birman »ainsi qu’un« examen plus large de nos programmes d’assistance ».

Le président Joe Biden a annoncé mercredi que les États-Unis imposeraient de nouvelles sanctions aux dirigeants militaires responsables du coup d’État, y compris le général et chef du coup d’État Min Aung Hlaing, et gèleraient environ 1 milliard de dollars de fonds actuellement détenus aux États-Unis.

Cependant, a-t-il déclaré, les États-Unis continueront de soutenir «les soins de santé, les groupes de la société civile et d’autres domaines qui bénéficient directement à la population birmane». (En 2016, les États-Unis ont levé les sanctions de longue date contre le Myanmar en réponse aux progrès démocratiques désormais annulés du pays.)

Certains experts du Myanmar, tels que l’ancien ambassadeur américain au Myanmar Derek Mitchell, préviennent qu’il ne sera pas facile pour les États-Unis d’influer de manière significative sur les événements au Myanmar.

«Nous n’avons pas beaucoup de poids», a déclaré Mitchell à la BBC samedi. «La clé, ce sont nos alliés. C’est une voie très difficile, car certains de nos alliés – le Japon, l’Inde, la Corée – ont beaucoup d’investissements. Ils seront inquiets de l’influence croissante de la Chine là-bas.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également signalé que la possibilité pour la Chine, qui partage une frontière avec le Myanmar, de profiter des changements de politique américaine était préoccupante.

“Certes, nous sommes préoccupés par l’absence de la Chine dans la conversation et le manque d’un rôle vocal ici”, a déclaré Psaki cette semaine.