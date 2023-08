Deux semaines après l’incendie dévastateur d’Hawaï, la famille de l’homme disparu garde espoir

Comme ça arrive6:58Deux semaines après l’incendie dévastateur d’Hawaï, la famille de l’homme disparu garde espoir

Chaque fois que Ku’ulei Barut entend parler d’une personne d’Hawaï qui a retrouvé un membre de sa famille perdu, elle est à la fois ravie et dévastée.

C’est parce que le frère de Barut, Po’omaika’i Estores-Losano, habitant de Lahaina, n’a pas eu de nouvelles depuis plus de deux semaines.

Il fait partie du millier de personnes toujours portées disparues après qu’un incendie de forêt provoqué par un ouragan a ravagé la ville balnéaire historique de l’île hawaïenne de Maui au début du mois. Jusqu’à présent, la police de Maui affirme que 115 personnes ont été confirmées mortes – mais ce bilan devrait s’alourdir.

On ne sait pas exactement où se trouvait Estores-Losano lorsque l’incendie s’est déclaré le 8 août. Tout ce que sa famille sait, c’est qu’il n’était pas au travail ce jour-là et qu’il a parlé à sa grand-mère ce matin-là, avant que l’incendie ne se déclare. Ses deux enfants, âgés de cinq et six ans, ont échappé à l’incendie avec leur mère.

Barut s’est envolée pour Hawaï depuis la Pennsylvanie après l’incendie pour être avec sa famille et l’aider à rechercher son frère. Elle a parlé à Comme ça arrive l’hôte invitée Katie Simspon mercredi depuis la capitale hawaïenne d’Honolulu. Voici une partie de leur conversation.

Comment allez-vous?

Oh, ça a été deux semaines folles. Beaucoup d’émotions et, vous savez, juste au fil de la journée.

J’imagine que tu n’as pas beaucoup dormi.

Non.

Avez-vous toujours l’espoir de pouvoir retrouver votre frère et qu’il soit vivant ?

Cela va faire 15 jours aujourd’hui. Nous avons encore un peu d’espoir. Mais en même temps, nous nous préparons aussi au pire.

Estores-Losano, à droite, passe du temps en famille au large de Maui le 30 juillet 2019. (Soumis par Leona Castillo/The Associated Press)

Qu’essayez-vous de faire pour savoir où il pourrait se trouver ou ce qui a pu se passer ?

Moi, ma mère et mon cousin avons appelé tous les refuges. Nous avons également publié des dépliants à son sujet dans la plupart des refuges et là où se trouvent les postes de la Croix-Rouge lors de leur enregistrement. Nous avons également appelé les hôpitaux.

Mais rien jusqu’à présent.

Des centaines de familles se trouvent dans la même situation difficile que la vôtre actuellement. Quand vous y pensez, que ressentez-vous ?

Je ne sais pas. Cela me met un peu en colère parce qu’il y a de nombreuses façons d’éviter cela.

Mais je suis si heureux quand les gens se réunissent. Mais cela me dérange aussi, parce que j’adorerais retrouver mon frère.

Entendez-vous des histoires d’espoir où les gens sont réunis ?

J’en ai entendu un récemment. Son père avait disparu depuis 13 jours et il était apparu et lui avait dit qu’il allait bien et ils se sont retrouvés. Mais ce n’était qu’un sur mille.

Qu’avez-vous vu depuis votre retour à Hawaï ?

J’ai vu beaucoup d’unification avec tout le monde. Je n’ai jamais vu les îles se rassembler ainsi.

Et puis beaucoup de tristesse et beaucoup de pleurs parce que c’est vraiment dévastateur. Surtout parce que j’ai vécu à Lahaina pendant presque 10 ans, et Lahaina est une très petite communauté, et tout le monde s’entend et s’aime. Et c’est un peu comme, je ne sais pas comment ça va se reconstruire après ça, ni combien de temps ça va prendre pour reconstruire.

En tant que personne ayant vécu là-bas, pouvez-vous décrire ce que vous avez vu et ce que vous avez ressenti en voyant la destruction ?

C’était comme dans un film d’horreur, comme quelque chose qu’on ne voit pas. Et j’ai l’impression que c’est un rêve la plupart du temps, parce qu’on ne s’y attend jamais. Surtout à Hawaï, car Hawaï est si petit.

J’ai juste beaucoup de questions et beaucoup d’entre elles n’obtiennent pas de réponse.

Que voulez-vous entendre des responsables ? Quelles questions avez-vous?

Je veux connaître le nombre réel de morts. Je veux connaître le pourcentage réel de la quantité de [the city searchers] ont couvert.

Je sais qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose. J’ai l’impression que beaucoup de familles veulent des réponses, et c’est juste l’attente et l’ignorance.

Une photographie aérienne du 10 août montre ce qui reste des maisons et des bâtiments entièrement brûlés près du front de mer de Lahaina. (Patrick T. Pallon/AFP/Getty Images)

Pouvez-vous nous parler de votre frère ?

De mon point de vue, parce que je suis une sœur, il était plutôt ennuyeux. Mais il avait une très bonne personnalité. Il voyait toujours le meilleur chez les gens. Par exemple, peu importe à quel point ils pourraient faire du mal, il me dira toujours : « C’est bon », vous savez, « Le temps passera ».

C’était vraiment un bon gars.

Lorsque les enfants de votre frère vous posent des questions sur leur père, que répondez-vous ?

Le plus jeune ne demande vraiment rien. Mais le plus âgé… il m’a demandé : « Si mon père vivait à Lahaina, alors où est-il maintenant ?

Et je me suis un peu effondré, parce que je ne savais pas comment répondre à cette question. Parce que je ne le sais même pas moi-même. Et je ne voulais pas lui mentir.

Il est à l’âge où il se pose beaucoup de questions. Mais … [his] maman lui avait dit que quiconque était pris dans l’incendie irait au paradis.

À ce stade, avec toutes les frustrations et la tristesse que vous avez décrites, qu’est-ce qui vous aide à continuer votre quotidien ?

Ma famille. Mon mari. Je sais que c’est mauvais, mais quand des gens décèdent, cela rassemble en quelque sorte votre famille. Et je parle à ma grand-mère… tous les jours, et je vis avec ma mère, donc c’est un peu soulagé.

Nous nous remémorons des souvenirs, mais nous en pleurons aussi ou nous en rions. Et mon cousin aussi, parce que mon cousin a été… celui qui appelait partout. Et ça a été un soulagement.