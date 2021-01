Le deuxième tour des élections dans l’état de Géorgie, mardi, déterminera quel parti politique contrôlera le Sénat américain et dictera la nouvelle administration de la capacité de Joe Biden à gouverner.

Le président élu Biden et le Parti démocrate de gauche doivent gagner les deux élections afin de renverser la chambre haute du Congrès, qui est responsable de l’élaboration des lois et d’une foule d’autres fonctions.

La perte de l’un des deux tours de scrutin garderait la chambre entre les mains des républicains de droite qui pourraient bloquer les priorités législatives de Biden, ainsi que de ses candidats pour son prochain gouvernement, qui doivent être confirmés par le Sénat avant de prendre leurs fonctions.

Les élections ont remis l’État du sud de la Géorgie sous les projecteurs après qu’il soit devenu un champ de bataille clé en 2020, votant en faveur d’un démocrate pour la première fois depuis 1992.

Qui se présente aux élections?

Les sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler affrontent tous deux des challengers démocrates.

L’ancien homme d’affaires Perdue, 71 ans, est au Sénat depuis 2015 et Loeffler, 50 ans depuis 2019. Tous deux sont des partisans de Trump qui ont remis en question les résultats des élections de novembre.

Ils font face aux candidats démocrates Jon Ossoff, un ancien producteur de films documentaires de 33 ans, et Raphael Warnock, 51 ans, le pasteur principal de l’ancienne église du défenseur des droits civiques le révérend Martin Luther King Jr à Atlanta.

Le second tour a lieu car aucun des candidats n’a obtenu 50% des voix en novembre et oppose Ossoff à Perdue et Warnock à Loeffler.

Pourquoi la Géorgie est-elle surveillée de si près?

Les républicains détiennent actuellement 50 sièges au Sénat et ont juste besoin de gagner un siège de plus pour détenir leur majorité alors que les démocrates détiennent 46 sièges plus deux indépendants qui votent avec eux.

Gagner les deux élections démocrates porterait le solde à 50-50, le vice-président élu Kamala Harris étant en mesure de briser l’égalité au Sénat pour adopter des lois.

Les démocrates contrôlent également la chambre basse du Congrès, la Chambre des représentants.

Mais si les républicains gagnent, le sénateur Mitch McConnell restera le chef de la majorité, un résultat que les démocrates espèrent éviter. Il a bloqué les candidats à la cour et la législation pendant l’administration de Barack Obama.

Les républicains sont majoritaires au Sénat depuis 2014.

Des centaines de millions de dollars ont afflué en Géorgie avant le second tour des élections, les démocrates ayant élevé les républicains par millions.

Les deux candidats démocrates ont battu des records de collecte de fonds, rapportant chacun plus de 100 millions de dollars (81,4 millions d’euros).

Le sondage montre les deux sondages au coude à coude.

Pourquoi la Géorgie est-elle devenue un État de champ de bataille si important?

La Géorgie avait toujours voté républicain, mais cette année, elle est devenue un État clé du champ de bataille que Biden a finalement remporté par près de 12000 voix.

Beaucoup ont déclaré que l’ancienne candidate démocrate au poste de gouverneur Stacey Abrams avait contribué à faire basculer l’État en faveur des démocrates, en enregistrant de nouveaux électeurs par le biais de son organisation « Fair Fight ».

Depuis l’élection de 2018, au cours de laquelle Abrams a perdu face au gouverneur Brian Kemp, plus de 800000 nouveaux électeurs ont été ajoutés à l’électorat géorgien, selon l’organisation. Au moins 49% de ces électeurs sont des personnes de couleur et 45% ont moins de 30 ans.

La course serrée en Géorgie est récemment revenue sur le devant de la scène lorsque l’audio est sorti d’un appel téléphonique entre le président Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger au cours du week-end au cours duquel le président américain lui a demandé de « trouver » des votes pour compenser la différence.

Les démocrates ont déclaré que les actions de Trump étaient criminelles et constituaient un abus de pouvoir alors qu’il continuait de prétendre qu’il y avait eu fraude électorale lors des élections.

Lui et le président élu Biden ont fait campagne dans l’État avant le second tour, et Trump a continué de prétendre qu’il avait remporté l’élection présidentielle en Géorgie.

Trump a également déclaré que les enjeux de l’élection ne pouvaient pas être plus élevés, tandis que Biden a déclaré lundi que c’était la première fois qu’un État pouvait « tracer la voie » pour la « prochaine génération ».