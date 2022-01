Deux risques clés pour les marchés baissiers se présentent

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 08 décembre 2021 à New York.

Les parts d’AMC Entertainment et de GameStop sont chacune en baisse d’environ 80% par rapport à leurs sommets mémétiques. Les actions de Robinhood et Coinbase ont été volées.

Maintenant, nous semblons regarder le baril des deux alors que la Réserve fédérale a maintenant reconnu qu’elle prévoyait des hausses de taux tout au long de cette année et une réduction de ses avoirs en bons du Trésor. Pendant ce temps, des coups de sabre ont lieu du Kremlin à Kiev et de Tiananmen à Taïwan.

Une correction standard est déjà arrivée pour le Nasdaq Composite. Cependant, la question plus large est de savoir si des politiques plus strictes des banques centrales dans le monde occidental entraîneront des baisses plus importantes que celles que nous avons déjà observées dans les principales moyennes et parmi les actions individuelles.

Les risques géopolitiques augmentent rapidement. le Les États-Unis ont mis des troupes en état d’alerte et l’OTAN a placé des forces en attente et des positions renforcées en Europe de l’Est alors que la menace d’une invasion russe de l’Ukraine continue d’augmenter. Les alliés de l’OTAN sont également aurait envoyé des armes à l’Ukraine pour renforcer ses défenses.

La Russie était pessimiste sur la réponse de Washington à ses demandes que l’Ukraine ne jamais entrer dans l’OTAN.

Plus tôt cette semaine, le département d’État américain a déclaré aux membres de la famille des diplomates et du personnel de l’ambassade quitter l’ukraine, signe d’une inquiétude croissante que le président russe Vladimir Poutine ne bluffe pas. C’est une croyance étayée par les 100 000 soldats russes, l’armement et le soutien logistique amassés à la frontière de l’Ukraine et rapporte que Poutine tente d’installer un président pro-russe à Kiev.

De plus, il est intéressant de noter que les actions russes, qui ont bien performé l’année dernière au même rythme que les prix du pétrole, ont chuté en 2022.

Dans un contexte de hausse des prix du pétrole et de fuite vers la qualité vers les bons du Trésor américain, les messages combinés de ces marchés semblent menaçants.

Ajoutez à ces préoccupations de nouveaux survols chinois à Taïwan, ce qui a incité l’armée de l’air taïwanaise à se précipiter et à chassez 39 avions de chasse au cours du week-end passé.

S’il y a ne serait-ce qu’une guerre économique entre l’Occident et la Russie entraînant des sanctions sévères, comme l’arrêt des exportations énergétiques russes, l’interdiction à la Russie d’utiliser SWIFT – un mécanisme de transferts financiers internationaux – ou la mise en place de contrôles à l’exportation sur les marchandises destinées à la Russie, l’économie mondiale les enjeux augmentent considérablement.

Les enjeux sont encore plus importants si Poutine et le président chinois Xi Jinping coordonnent leurs efforts pour déstabiliser les alliances occidentales et rompre des relations déjà effilochées.

Un tel ensemble de développements pourrait geler les banques centrales en place et se traduire par une Fed plus conviviale.

Ce serait relativement mieux pour les actifs à risque, mais loin d’un environnement global favorable, surtout compte tenu d’une course haussière de trois ans, de valorisations élevées et d’excès spéculatifs dans certains coins des marchés mondiaux.

Le marché baissier induit par la pandémie en 2020 a duré 21 jours de bourse, le S&P 500 ayant chuté de 34 % dans la phase baissière la plus comprimée jamais enregistrée.

Je suis considérablement moins optimiste que le prochain marché baissier, s’il s’agit bien du début d’un marché baissier, se terminera si rapidement ou fera si peu de dégâts.

L’argent liquide ne sera peut-être plus une poubelle en 2022.

– Ron Insana est un contributeur CNBC et un conseiller principal chez Schroders.