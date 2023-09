Deux responsables clés de la Fed expriment leur soutien au maintien de taux d’intérêt élevés

Deux décideurs de la Réserve fédérale ont exprimé vendredi leur soutien au maintien des taux d’intérêt élevés alors que la lutte contre une inflation trop élevée se poursuit.

Dans des discours séparés, la gouverneure Michelle Bowman et la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, ont déclaré qu’il était toujours possible que la Fed doive augmenter encore ses taux si les données économiques ne coopéraient pas.

Les remarques de Bowman ont été plus pointues puisqu’elle a indiqué que les progrès n’ont pas été suffisants pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % de la Fed.

« Je continue de penser que de nouvelles hausses de taux seront probablement nécessaires pour ramener l’inflation à 2% en temps opportun », a-t-elle déclaré lors d’un discours préparé devant un groupe de banquiers à Vail, Colorado.

Alors que la majorité des membres du Comité fédéral de l’Open Market s’attendent à ce que l’inflation reste supérieure à l’objectif jusqu’en 2025 au moins, et sa propre prévision selon laquelle les progrès dans la bataille seront lents, cela « suggère qu’un nouveau resserrement politique sera nécessaire pour faire baisser l’inflation de manière durable ». et en temps opportun », a déclaré Bowman.

Pour sa part, Collins a déclaré que les données récentes sur l’inflation étaient encourageantes, même s’il était « trop tôt » pour crier victoire alors que l’inflation sous-jacente hors coûts du logement reste élevée.

« Je pense que les taux devront peut-être rester plus élevés, et plus longtemps, que ce que suggéraient les projections précédentes, et un nouveau resserrement n’est certainement pas exclu », a déclaré Collins dans un discours préparé pour un groupe bancaire du Maine. « Les décideurs politiques maintiendront le cap pour réaliser le mandat de la Fed. »

Ce commentaire intervient deux jours après que le FOMC, chargé de fixer les taux, a décidé de ne pas relever les taux à l’issue de sa réunion de deux jours. Tous deux ont déclaré soutenir la décision.

Bowman et Collins sont tous deux membres votants du FOMC cette année. Le taux des fonds fédéraux est actuellement visé dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,5 %.

Tout en choisissant de ne pas augmenter les taux, les responsables ont indiqué qu’ils prévoyaient encore une augmentation supplémentaire cette année, puis potentiellement deux réductions en 2024, en supposant des augmentations de 0,25 point de pourcentage à la fois.

« Il y a des signes prometteurs indiquant que l’inflation se modère et que l’économie se rééquilibre », a déclaré Collins. « Mais les progrès n’ont pas été linéaires et ne sont pas répartis uniformément entre les secteurs. »

Elle a également noté que l’effet des mesures de politique monétaire, qui ont inclus 11 augmentations des taux d’intérêt et une diminution de plus de 800 milliards de dollars des avoirs obligataires de la Fed, pourrait mettre plus de temps à se faire sentir dans l’économie en raison de la solidité des liquidités des consommateurs. et les entreprises.

Cependant, elle a déclaré que la voie vers un atterrissage en douceur de l’économie « s’est élargie » et que la politique de la Fed est « bien positionnée » pour parvenir à une diminution de l’inflation sans pour autant envoyer l’économie dans une récession.