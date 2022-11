Deux résidents de Kane évitent deux escroqueries, un troisième perd 1 000 $ – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Deux résidents du comté de Kane ont évité de se faire arnaquer, mais un troisième résident s’est fait arnaquer sur 1 000 $, selon les rapports du shérif du comté de Kane.

Les deux tentatives de fraude infructueuses impliquaient une escroquerie de grand-mère de 6 000 $ et l’autre une fausse amende légale de 900 $.

Une escroquerie de grand-mère, c’est quand quelqu’un appelle et prétend être un petit-enfant ou dit que le petit-enfant a des problèmes et qu’il a besoin d’argent, selon le Commission fédérale du commerce.

Dans l’escroquerie de la grand-mère, une résidente du bloc 38W600 de Glenview Drive, dans le canton de St. Charles, a rapporté le 22 novembre qu’elle avait reçu un appel de quelqu’un indiquant que son petit-fils avait eu un accident avec une femme enceinte. Le petit-fils avait également une épaule disloquée et des points de suture suite à l’incident, selon le rapport.

On a dit à la résidente qu’elle devait payer 6 000 $ pour que son petit-fils soit libéré.

La résidente était sceptique et a appelé le père du garçon qui a vérifié que son petit-fils n’avait pas été impliqué dans un accident et qu’il s’agissait d’une arnaque, indique le rapport.

Dans l’autre tentative d’escroquerie, une résidente du bloc 1200 de l’avenue Ronzheimer, St. Charles, a rapporté le 22 novembre qu’elle avait reçu un message vocal d’un homme qu’elle ne connaissait pas qui disait qu’il était l’officier Walker du bureau du shérif du comté de Kane.

Elle a rappelé le numéro et a été transférée à un autre homme, qui a dit qu’il était le lieutenant Coleman, qui lui a dit qu’elle devait payer 900 $ au bureau du shérif parce qu’elle ne s’était pas présentée au service de juré, selon le rapport.

Le «lieutenant» a également demandé qu’elle vérifie sa signature sur certains documents, indique le rapport.

La femme est venue dans le hall d’entrée du bureau du shérif, avec «Lt. Coleman » toujours au téléphone. Il a dit qu’il voulait les 900 $ en cartes de débit MoneyPak – ce qu’elle a refusé de faire – et il a raccroché, selon le rapport.

Le résident a alors fait un rapport et a fourni le numéro de téléphone au bureau du shérif.

Dans la troisième escroquerie, un résident du bloc 6N300 d’Oakwood Drive, canton de St. Charles, a rapporté le 22 novembre qu’il avait été contacté par un entrepreneur qui a déclaré que son entreprise avait remporté l’appel d’offres pour un emploi à Chicago, selon le rapport.

L’appelant a déclaré qu’il avait reçu un acompte de plus de 50% le 14 novembre, mais qu’il avait besoin de 1 000 dollars pour acheter des fournitures, selon le rapport.

Le résident a reçu un chèque de 4 783,91 $ sur son compte, mais devait « Zelle » ou envoyer les 1 000 $ par voie électronique dans une application téléphonique à l’entrepreneur, indique le rapport.

Le résident a dit qu’il n’avait pas Zelle, mais sa nièce l’avait, et elle a envoyé les 1 000 $ à l’entrepreneur et il la rembourserait à partir de l’argent nouvellement déposé. Puis, le 22 novembre, le résident a été informé que le chèque était un faux et que son compte ne disposait pas de fonds suffisants, selon le rapport.

Sa nièce travaillait avec sa banque pour récupérer les 1 000 $, et il pensait que s’il faisait un rapport de police, cela pourrait améliorer sa situation, selon le rapport.

La Federal Trade Commission appelle ces types de fraudes une escroquerie d’urgence des grands-parents ou de la famille et un imitateur du gouvernement, un imposteur commercial et une escroquerie de faux chèques.

La fraude peut être signalée à la FTC au reportfraud.ftc.gov.