Deux réseaux nationaux obtiennent un financement de 10 millions de dollars pour la recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes

Les femmes souffrent de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) spécifiques et de facteurs de risque qui demeurent peu étudiés et mal compris. Grâce à ces nouveaux investissements, nous comblons cet écart et évoluons vers un avenir où toutes les femmes recevront les soins de santé cardiaque et cérébrale de haute qualité dont elles ont besoin.

Aujourd’hui, l’honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé que le gouvernement du Canada et ses partenaires, Cœur + AVC et Brain Canada, investissent 10 millions de dollars pour établir deux nouveaux réseaux nationaux de recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes.

Les réseaux seront dirigés par le Dr Rohan D’Souza de l’Université McMaster, dont l’équipe créera une collaboration pancanadienne visant à réduire les décès et les maladies graves dues à des problèmes cardiaques pendant et entre les grossesses, et la Dre Amy Yu de l’Institut de recherche Sunnybrook, dont l’équipe travaillera à l’amélioration de l’évaluation, du diagnostic et des résultats des accidents vasculaires cérébraux chez les femmes partout au Canada.

Chaque réseau recevra un financement de 5 M$ sur cinq ans pour mieux comprendre les facteurs de risque de maladies cardiaques et cérébrales chez les femmes et pour améliorer le diagnostic et le traitement des maladies plus courantes chez les femmes ou qui sont moins bien étudiées.

« Nous savons que les femmes peuvent être atteintes de maladies qui les touchent de manière disproportionnée ou différente, comme les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), mais ces maladies demeurent peu étudiées et mal comprises. En investissant dans ces réseaux de recherche, nous pouvons combler les lacunes persistantes en matière de connaissances, de pratiques et de politiques en matière de santé cardiaque et d’AVC chez les femmes, afin que les Canadiennes de partout au Canada puissent obtenir les soins dont elles ont besoin. »

L’honorable Mark Holland

ministre de la Santé

« L’un des points forts des réseaux d’excellence en recherche est l’approche intersectionnelle utilisée pour examiner comment la santé cardiaque et cérébrale des femmes diffère selon les facteurs sociaux, notamment l’appartenance à une communauté autochtone, la race et l’orientation sexuelle, ainsi que la façon dont les processus sociaux comme le racisme, le sexisme et l’homophobie peuvent influer davantage sur les risques et les résultats en matière de santé. Ce type de recherche est nécessaire pour éclairer les approches de médecine de précision afin d’améliorer considérablement les soins aux femmes et de sauver des vies. »

Docteure Angela Kaida

Directrice scientifique, Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC

« Cœur + AVC est fière d’accélérer les progrès grâce à ces réseaux nationaux afin de favoriser de nouvelles connaissances et innovations en matière de santé cardiaque et cérébrale des femmes. Certains types de maladies cardiaques et cérébrales sont plus fréquents chez les femmes, et les femmes peuvent être affectées différemment par les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Nous sommes ravis que cette nouvelle recherche reflète les différentes étapes de la vie des femmes et inclue des considérations supplémentaires sur l’identité sexuelle et raciale, le handicap et l’économie sociale. Ces nouveaux réseaux de recherche nous permettront de développer et d’utiliser davantage les données de recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes et, en fin de compte, de contribuer à sauver plus de vies. »

Doug Roth

PDG, Cœur + AVC

« En tant que seul organisme de financement de la recherche au Canada qui se concentre exclusivement sur le cerveau, nous sommes déterminés à faire progresser la science du sexe et du genre. La Fondation Brain Canada est heureuse d’égaler l’investissement de 2,4 millions de dollars de Cœur + AVC dans le premier réseau de recherche canadien consacré à l’étude des femmes et de l’AVC. Cette recherche examine pourquoi l’AVC affecte les femmes différemment des hommes et identifie des variations dans le traitement, l’accès à la réadaptation et le risque de récidive d’AVC. Les résultats mèneront à de nouvelles thérapies et à une meilleure récupération après un AVC chez les femmes. »

Docteur Viviane Poupon

Président et chef de la direction, Brain Canada

Ce type de recherche est crucial, car certains facteurs de risque de maladies cérébrales et cardiaques chez les femmes sont sous-estimés, non seulement par les femmes elles-mêmes, mais aussi par les professionnels de la santé et le grand public, notamment les facteurs de risque liés à l’utilisation de contraceptifs oraux, au diabète gestationnel, aux troubles liés à la grossesse, à l’accouchement prématuré, à la ménopause prématurée, au traitement hormonal substitutif et au syndrome des ovaires polykystiques, entre autres.

Il existe un manque persistant de sensibilisation et de compréhension autour de la santé cardiaque et cérébrale des femmes, des personnes transgenres, non binaires, intersexuées, bispirituelles et des personnes marginalisées en raison de leur genre, car historiquement, la plupart des recherches se sont concentrées sur le cœur et le cerveau des hommes.

L’utilisation du terme « santé des femmes » reflète un concept en évolution, qui inclut largement les concepts multidimensionnels de sexe et de genre. Il fait référence à la santé et au bien-être physique, biologique, reproductif, psychologique, émotionnel, culturel et spirituel tout au long de la vie dans le contexte des préoccupations uniques et croisées liées au corps, aux rôles, aux positions sociales et aux identités. Cela va au-delà des binaires de sexe et de genre et accueille les expériences et les besoins de toutes les personnes qui s’identifient comme femme, fille, intersexuée et/ou ayant une identité de genre sous-représentée, y compris, mais sans s’y limiter, les personnes bispirituelles, trans, non binaires, de genre fluide et agenre.

