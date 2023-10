Deux républicains se présentent comme candidats pour remplacer le président déchu de la Chambre des représentants

La course au remplacement du président déchu de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a pris forme mercredi lorsque Steve Scalise, le deuxième républicain de la chambre, et Jim Jordan, l’un des principaux antagonistes du président américain Joe Biden, ont annoncé qu’ils brigueraient le poste.

Les deux législateurs pourraient être rejoints par plusieurs autres candidats dans ce qui pourrait être une bataille longue et probablement compliquée pour occuper le poste à la Chambre où les Républicains détiennent la majorité.

La destitution historique de McCarthy mardi, motivée par une faction rebelle de républicains, a marqué la première fois que la chambre a destitué son chef d’un poste qui est le deuxième derrière le président après celui de vice-président.

Les républicains ont fixé un vote au 11 octobre pour choisir un successeur et doivent se réunir la veille pour entendre leurs candidats.

Détourne l’attention

La lutte pour le leadership gruge le temps dont disposent les législateurs pour prolonger les dépenses gouvernementales avant leur expiration le 18 novembre et mettre à jour les programmes de subventions agricoles et de nutrition, entre autres tâches.

Scalise, 57 ans, qui suit un traitement contre le cancer, a longtemps été considéré comme l’héritier présumé de McCarthy et a rencontré en privé des républicains pour renforcer le soutien à sa candidature. Il est considéré comme plus conservateur que McCarthy.

REGARDER | McCarthy a voté contre : McCarthy démis de ses fonctions de président de la Chambre des représentants des États-Unis Vidéo en vedetteLa Chambre des représentants des États-Unis a évincé Kevin McCarthy de son poste de président mardi lors d’un vote historique qui a donné lieu à des propos passionnés de la part des partisans et des détracteurs de McCarthy. Le républicain a été destitué par huit membres de son propre parti, qui se sont rangés du côté de 208 démocrates lors d’un vote de 216 contre 210.

Il a été grièvement blessé en 2017 lorsqu’un homme qui avait critiqué les républicains sur les réseaux sociaux lui a tiré dessus, ainsi que d’autres législateurs du parti, alors qu’ils s’entraînaient pour un match de baseball.

« Nous devons tous nous rassembler et tirer dans la même direction pour remettre le pays sur la bonne voie », a-t-il écrit dans une lettre aux républicains.

Jordan, 59 ans, ancien lutteur universitaire qui a mené des enquêtes sur l’administration Biden, s’est d’abord fait connaître en tant que leader de l’aile droite du parti avant de finalement former une alliance avec McCarthy. Il est connu pour éviter les vestes de costume et est un fervent partisan de l’ancien président américain Donald Trump.

Le représentant Jim Jordan, vu s’adressant aux médias à Washington mercredi, a également l’intention de se présenter. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

En tant que président du comité judiciaire, il est impliqué dans l’enquête de destitution de Biden et a eu des contacts avec les procureurs de l’État qui ont engagé des poursuites pénales contre Trump.

« Nous pouvons nous concentrer sur les changements qui améliorent le pays et nous unir pour proposer de vraies solutions. Mais quoi que nous fassions, nous devons le faire ensemble, dans le cadre d’une conférence », a-t-il écrit aux Républicains.

Tous deux sont confrontés à des défis potentiels.

La Jordanie est considérée par certains modérés comme étant trop à droite, et par certains extrémistes comme trop proche de McCarthy. Scalise est considéré par les alliés de McCarthy comme n’ayant rien fait pour l’aider pendant la course à la direction et est confronté à des questions sur sa capacité physique à faire le travail, selon un législateur républicain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

McCarthy, qui n’a pas encore déterminé qui devrait être son successeur, a déclaré mercredi qu’il était de bons amis à la fois avec Scalise et Jordan.

Il a ajouté que « les deux feraient très bien leur travail ».

Hern envisage également une offre

Le représentant Kevin Hern, qui dirige un groupe politique pour les législateurs conservateurs, a également déclaré qu’il envisageait de faire une offre pour le poste de président.

« Je pense que nous devons pointer nos armes vers l’extérieur, pas les unes contre les autres », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le représentant Patrick McHenry occupe temporairement le poste de président après la destitution de McCarthy.

Les Républicains de base ont déclaré qu’ils évaluaient leurs options.

« Tout le monde respire et écoute, sans aucun engagement sérieux », a déclaré le représentant Dan Crenshaw.

L’éviction de McCarthy est le dernier facteur qui amène Wall Street à s’inquiéter de la gouvernance politique américaine, après le quasi-accident de la fermeture partielle du gouvernement fédéral et le flirt des Républicains du Congrès avec le défaut de paiement de la dette gouvernementale de 31,4 billions de dollars américains plus tôt cette année.

Ces inquiétudes, parallèlement aux inquiétudes concernant les taux d’intérêt, ont joué un rôle dans une vente massive d’obligations d’État.

Défis pour les précédents intervenants

Le travail de président s’est avéré difficile pour les républicains ces dernières années. Le dernier président républicain, Paul Ryan, a pris sa retraite du Congrès après avoir eu du mal à travailler avec Trump, un compatriote républicain. Son prédécesseur, John Boehner, a quitté le parti après des affrontements avec la droite du parti.

Certains républicains ont déclaré qu’ils devaient modifier les règles de la Chambre pour rendre plus difficile la destitution d’un président. McCarthy a accepté d’abaisser ce seuil pour permettre à n’importe quel membre de contester sa candidature à la direction comme condition pour obtenir le soutien pour le poste en janvier, ouvrant ainsi la voie au représentant Matt Gaetz pour faire exactement cela.

« Quiconque obtiendra mon vote pour le poste de Président devra m’expliquer comment ce qui s’est passé hier ne se reproduira plus », a déclaré la représentante Kelly Armstrong.

McCarthy, qui menait une courte majorité de 221 contre 212, s’est appuyé sur les votes démocrates pour adopter samedi un projet de loi de dépenses provisoire afin d’éviter une fermeture du gouvernement, ce qui a provoqué la colère de Gaetz et d’autres républicains d’extrême droite.

L’ensemble de la Chambre – républicains et démocrates – vote pour le président, qui occupera ce poste jusqu’au début janvier 2025, à moins qu’il ne soit également destitué. Le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, devrait se présenter contre tout candidat républicain désigné par la conférence du parti, comme il l’a fait en janvier.