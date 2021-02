Deux républicains qui ont voté pour la condamnation de Trump ont été immédiatement censurés

Bill Cassidy prend la parole au Capitole vendredi. | Samuel Corum / Getty Images

Bill Cassidy et Richard Burr sont en difficulté chez eux.

Dans les heures qui ont suivi les sénateurs républicains Bill Cassidy (LA) et Richard Burr (NC) se sont joints à cinq autres sénateurs républicains pour voter pour condamner l’ancien président Donald Trump pour un article de destitution pour son rôle dans l’incitation à l’insurrection du 6 janvier, les partis républicains de l’État en Louisiane et en Caroline du Nord, il n’a pas tardé à établir le fait que le GOP appartient toujours à Trump.

Le LAGOP et le NCGOP ont chacun rapidement censuré Cassidy et Burr pour leurs votes. Dans un communiqué publié sur Twitter, le LAGOP a écrit qu’il «condamne[s], dans les termes les plus forts possibles, le vote aujourd’hui du sénateur Cassidy pour condamner l’ancien président Trump », tandis que le président du NCGOP, Michael Whatley, a publié une déclaration dénonçant le vote de Burr comme« choquant et décevant ».

Trump a remporté à la fois la Louisiane et la Caroline du Nord en 2020. Cassidy était fidèle à Trump tout au long du mandat de Trump, mais a commencé à prendre ses distances pendant le procès de destitution, se sentant peut-être enhardi par le fait qu’il venait de gagner sa réélection pour un autre mandat de six ans. Après son vote, il a publié une déclaration vidéo remarquablement succincte dans laquelle il a déclaré: «J’ai voté pour condamner le président Trump parce qu’il est coupable.

Notre Constitution et notre pays sont plus importants que quiconque. J’ai voté pour condamner le président Trump parce qu’il est coupable. pic.twitter.com/ute0xPc4BH – Sénateur américain Bill Cassidy, MD (@SenBillCassidy) 13 février 2021

Burr a également été principalement fidèle à Trump tout au long de son mandat, mais il est plus libre que certains de ses collègues républicains de voter selon sa conscience puisqu’il a déjà annoncé qu’il ne prévoyait pas de se présenter aux élections l’année prochaine. Comme l’a rapporté Li Zhou de Vox, un récent sondage Vox / Data for Progress a révélé que 69% des républicains disent qu’ils sont moins susceptibles de soutenir un sénateur qui a voté pour condamner Trump. Notamment, l’un des républicains en lice pour occuper le siège de Burr, l’ancien représentant Mark Walker, n’a pas tardé à publier un tweet condamnant le vote du sénateur.

Mauvais vote, sénateur Burr. Je me présente pour remplacer Richard Burr parce que la Caroline du Nord a besoin d’un vrai champion conservateur comme prochain sénateur. Rejoignez-moi → https://t.co/R4vNpN0Njx pic.twitter.com/rw3nMSleIY – Mark Walker (@RepMarkWalker) 13 février 2021

Les votes de Cassidy et Burr pour condamner étaient quelque peu surprenants, étant donné que chacun d’eux a voté pour mettre fin au procès avant qu’il ne commence au motif que condamner un ancien président d’un article de mise en accusation est inconstitutionnel. Mais ils ont apparemment été persuadés de la culpabilité de Trump par les responsables de la mise en accusation de la Chambre.

L’emprise de Trump sur les républicains locaux reste forte

Alors que l’encouragement de Trump à l’insurrection du 6 janvier et sa conduite dans les semaines et les mois qui l’ont précédée – une période au cours de laquelle il a poussé sans relâche des mensonges sur la fraude électorale pour discréditer la victoire de Joe Biden – a été largement condamné, les partis républicains d’État ont à plusieurs reprises censuré républicain. les législateurs qui ont eu la témérité de le condamner.

La représentante Liz Cheney (R-WY), par exemple, a non seulement été censurée par le Parti républicain du Wyoming après avoir voté en faveur de la destitution de Trump, mais a été prise pour cible par le fidèle républicain Matt Gaetz (R-FL) lors d’un rassemblement en son état d’origine après son vote. Et le Parti républicain de l’Arizona a censuré le gouverneur républicain Doug Ducey (ainsi que Cindy McCain et l’ancien sénateur Jeff Flake) simplement parce que le gouverneur n’était pas disposé à travailler avec Trump pour invalider la victoire de Joe Biden dans l’État.

Bien que le fait que sept des 50 sénateurs républicains du Sénat aient voté pour la condamnation de Trump indique que son emprise sur les membres de ses partis dans cette chambre n’était pas ce qu’elle était pendant qu’il était au pouvoir, les censures rapides de Cassidy et Barr rappellent que sa popularité parmi les républicains de base restent forts.

La série de censures fait également signe à une dynamique inquiétante qui sera en jeu si Trump décide de se présenter à nouveau en 2024. Après tout, si l’incitation publique à une attaque violente contre la branche législative du gouvernement fédéral ne suffit pas à inciter les États Républicains de rompre avec lui, alors que ferait-on, le cas échéant?