Deux républicains de la Chambre poursuivent pour mettre fin aux détecteurs de métaux et aux règles de sécurité de Nancy Pelosi dans la maison – The Right Scoop

Deux républicains de la Chambre poursuivent Nancy Pelosi pour ses règles de sécurité et ses sanctions injustes via ses détecteurs de métaux et ses règles de sécurité, arguant que les démocrates bénéficient parfois d’un traitement spécial que les républicains ne sont pas autorisés à obtenir :

FOX NEWS – Les représentants Louie Gohmert, R-Texas, et Andrew Clyde, R-Ga., affirment que les règles de sécurité et les sanctions de la Chambre sont appliquées de manière sélective contre les républicains, tandis que les démocrates, dont la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont pu ignorer les protocoles en toute impunité. Dans une action en justice déposée dimanche, les membres du Congrès ont affirmé que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avait mis en place les nouvelles mesures de sécurité – y compris des détecteurs de métaux – spécifiquement pour cibler les législateurs du GOP. « Sur information et conviction, le président Pelosi a institué une politique inconstitutionnelle consistant à appliquer la règle de filtrage uniquement aux membres de la minorité républicaine à la Chambre des représentants et à exempter les membres de la majorité démocrate de son application, ce qui entraîne une amende et une amende pour les seuls membres républicains. voir leurs salaires au Congrès réduits, le tout dans le but de créer un faux récit au profit politique de la majorité démocrate de la Chambre », a déclaré la plainte. À titre d’exemples, le procès affirme qu’en février, Clyde est entré dans la chambre de la Chambre sans passer par le contrôle de sécurité et a ensuite été informé qu’il était condamné à une amende de 5 000 $ même si le lendemain, Pelosi aurait enfreint les règles en évitant les détecteurs de métaux sans être puni. Le procès allègue également que les représentants démocrates Maxine Waters, Jamie Raskin et Nydia Velazquez ont tous déclenché des détecteurs de métaux et ont continué sans que la sécurité les arrête pour un contrôle supplémentaire. Gohmert affirme que lui aussi a été injustement ciblé en raison d’une application incohérente. Selon la plainte, le 3 février, il n’a eu aucun problème à rentrer dans la chambre de la Chambre après avoir utilisé les toilettes pour hommes après avoir déjà passé le contrôle plus tôt dans la journée. Le lendemain, Gohmert affirme qu’il a été arrêté pour contrôle après avoir utilisé les toilettes pour hommes, a informé la sécurité qu’il avait déjà passé le contrôle et a continué son chemin, puis a été condamné à une amende. De plus, le procès affirme que le processus de sélection a retardé plusieurs républicains, dont Clyde, alors qu’ils se précipitaient vers la chambre de la Chambre, les faisant rater des votes. D’autres, selon la plainte, ont sauté la sélection pour voter et ont ensuite été condamnés à une amende.

Le bureau de Pelosi nie l’allégation selon laquelle elle aurait contourné la sécurité :

Le procès nomme le sergent d’armes William Walker et la directrice administrative de la Chambre (CAO) Catherine Szpindor comme défendeurs pour leur rôle dans l’application des règles. Le bureau du CAO a refusé de commenter le procès, tandis que le bureau de Walker n’a pas répondu aux demandes de Fox News. Le bureau de Pelosi a refusé de commenter le procès, mais un porte-parole a déclaré que l’orateur avait été contrôlé avec un détecteur de métaux à la date à laquelle elle aurait évité le dépistage. « Le sergent d’armes a confirmé qu’aucune violation n’avait été signalée comme l’allèguent les républicains », a déclaré le porte-parole de Pelosi à Fox News.

Le procès ne concerne pas seulement le double standard, mais les punitions :

Les règles de sécurité stipulent que si les membres de la Chambre ne paient pas leurs amendes dans les délais, ils verront les pénalités prélevées sur leurs salaires. Clyde et Gohmert affirment que cela viole les limites du 27e amendement sur la modification de la rémunération des législateurs. Les représentants républicains affirment également que les règles vont au-delà de la portée de l’allocation de la Constitution pour punir les membres de la Chambre pour « comportement désordonné » et que faire en sorte que les membres manquent des votes en les retenant pour filtrage viole leur protection constitutionnelle contre l’arrestation pendant, vers ou depuis une session de la Chambre en l’absence de trahison, de violation de la paix ou d’un crime.

Il n’y a absolument aucun besoin de toute cette sécurité renforcée. La seule raison pour laquelle Pelosi fait tout cela est de poursuivre son récit d’une «insurrection armée» le 6 janvier et de garder les républicains qui cachent emporter le sol. J’espère que Gohmert et Clyde gagneront, mais je soupçonne qu’ils ont une énorme bataille devant eux.