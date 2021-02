Deux religieuses bafouent les restrictions de Covid-19 pour assister à l’exorcisme à Dublin avant Noël

Une paire de religieuses aurait violé les restrictions de la pandémie de coronavirus pour se rendre à un exorcisme au parlement du pays. Sœur Anne Marie, de Nouvelle-Zélande, avec Mère Irene Gibson, qui appartient au groupe des Sœurs Carmélites de la Sainte Face de Jésus, a traversé l’île d’Émeraude de Cork à Dublin pour annuler les mauvais esprits des plus hauts législateurs du pays et président de Irlande.

Selon L’examinateur irlandais, les religieuses ont fait le voyage avant Noël, le 8 décembre. L’expédition était à environ 135 milles. À l’époque, les déplacements inter-comtés étaient interdits et les déplacements étaient autorisés à moins de 5 km de chez eux. Lors de l’incident, la règle des rassemblements en plein air était limitée à 15 personnes, mais environ 70 personnes étaient présentes à cet événement. L’examinateur irlandais rapport a ajouté que l’exorcisme a été suivi d’une messe en plein air, des vidéos de la même chose ont été mises en ligne.

Le prêtre qui a pris la messe, le père Giacomo Ballinit, membre de la Résistance de la Société Saint-Pie, a déclaré à ceux qui assistaient au rassemblement «aucune puissance humaine ne peut retirer le droit de dire la messe». Il est membre d’un groupe dissident de la controversée Fraternité Saint-Pie X qui a été fondée dans les années 1970 par l’évêque français Marcel Lefebvre et qui a confronté le Vatican à propos de réformes progressistes de l’Église catholique.

Une vidéo de l’exorcisme montre Ballini priant pour que Satan «quitte les lieux» tout en pulvérisant de l’eau bénite sur un bâtiment du gouvernement irlandais, avant qu’une messe latine traditionnelle ne soit organisée. Les habitudes des religieuses bafouaient les mesures de verrouillage, c’est pourquoi on leur a ordonné de quitter l’enceinte après l’événement religieux à Dublin. Basée dans la capitale irlandaise, The Dail, est la chambre basse irlandaise de l’Oireachtas, comprenant 160 membres, dont le président de l’Irlande et la chambre haute de la législature irlandaise, Seanad Éireann.

Le prêtre, qui prêche dans une ferme du comté de Cork, et les sœurs carmélites de la Sainte Face de Jésus, fonctionnent indépendamment de l’Église catholique et n’ont pas demandé l’autorisation pour l’exorcisme ou la messe, a ajouté le rapport.

Selon certaines informations, les sœurs auraient déjà été invitées à quitter leur base pour avoir enfreint les règlements d’urbanisme tout en organisant une retraite religieuse, d’ici juin prochain. Les religieuses ne resteront pas en fuite et ont répondu en créant une page GoFundMe. Pour aider à déménager et permettre à l’ordre d’acheter une propriété, ils ont levé plus de 78 000 € (130 000 $ NZ) mardi après-midi.