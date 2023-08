Deux refuges pour sans-abri de l’Okanagan évacués en raison d’incendies de forêt

L’Okanagan s’est regroupé pour soutenir la population la plus vulnérable évacuée par les incendies de forêt.

À la fin de la semaine dernière, la Turning Points Collaborative Society a pris la décision cruciale d’évacuer les clients du refuge du chemin Bartley à West Kelowna et du refuge de la rue Richter à Kelowna.

Le plan d’intervention d’urgence a fourni à certains clients évacués de l’espace dans des refuges et des motels à Vernon. Tandis que les clients et le personnel de soutien de Turning Points ont été accueillis à Penticton par Ask Wellness et la Penticton and District Society for Community Living.

Soutien à toutes les personnes restantes sans abri à Kelowna fourni à Metro Community du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h

« Nous avons été tellement encouragés par la collaboration et le dévouement des fournisseurs de services de tout l’Okanagan pour répondre à cette crise », a déclaré Laurie Case, directrice exécutive des communications de Turning Points. « Merci aux pompiers, aux premiers intervenants, aux prestataires de services et à notre incroyable personnel pour avoir pris soin de nous tous, y compris les membres les plus vulnérables de notre communauté. »

Reconnaissant la capacité de service réduite en raison des évacuations de personnel et d’autres perturbations liées aux incendies de forêt, l’objectif principal de Turning Points est d’aider les membres de la communauté sans logement qui souhaitent retourner dans leurs communautés d’origine et leurs soutiens naturels.

L’initiative est conçue pour aider toute personne actuellement sans logement et à la recherche de services Turning Point.

« Comme le terme l’indique, notre intention est d’alléger la pression sur nos services de première ligne. Au lieu que les individus dépendent uniquement des refuges, s’ils ont les moyens de rentrer chez eux, nous fournirons un soutien complet pour en faire une réalité, en les guidant à chaque étape du processus », a déclaré Turning Points.

« La déjudiciarisation a été un programme réussi dans le continuum de soins de Turning Points au cours des deux dernières années. Nous répondons en collaboration à cette crise aux côtés de nos partenaires communautaires en lançant le programme de détournement des abris communautaires à Metro Community, et nous espérons qu’il pourra rester un processus utile bien au-delà de cette crise actuelle.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023logements pour sans-abriOkanagan