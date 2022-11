Deux récents diplômés de la Burlington Central High School tués dans un accident impliquant un autobus scolaire à Campton Twp. – Section locale de Shaw

Selon un communiqué de presse du Kane Bureau du shérif du comté.

Le conducteur du VUS Lexus 2013, un homme de 18 ans d’Elgin, a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, tandis qu’un passager du siège arrière, une jeune fille de 17 ans de South Elgin, a été transporté à l’hôpital Northwestern Medicine Delnor avant d’être transporté par avion. à l’hôpital pour enfants de Lurie à Chicago avec des blessures mettant sa vie en danger.

Aucun des 31 enfants du bus, ni son chauffeur, un homme de 68 ans de Campton Hills, n’ont été blessés.

Le communiqué indiquait que la Lexus se dirigeait vers l’est sur Empire Road lorsqu’elle s’est écrasée à l’arrière du bus, qui s’est arrêté près de l’intersection de Kingswood Drive pour déposer un étudiant. Le bus transportait des élèves de l’école élémentaire Lily Lake, qui fait partie du district scolaire communautaire central 301.

Lors d’une conférence de presse lundi soir, le shérif du comté de Kane, Ron Hain, a déclaré qu’il “ne semblait y avoir aucune tentative [by the SUV] ralentir au moment » de l’accident.

Tous les élèves du bus ont été réunis avec leur famille et relâchés sur les lieux. Les deux passagers décédés sur les lieux de l’accident étaient des diplômés récents de la Burlington Central High School, selon le communiqué.

Le surintendant du district 301, Todd Stirn, a publié une déclaration lundi soir: «Plus de 30 élèves rentraient de l’école lundi lorsque leur autobus scolaire a été heurté par une voiture le long d’Empire Road. Nos passagers d’autobus ont été soignés et remis sur place à leurs parents par les secouristes et le personnel administratif. Nous sommes reconnaissants pour la réponse calme, patiente et coopérative de nos parents alors que nous travaillions ensemble pour libérer leurs enfants de la scène. Nous mettons du personnel de soutien à la disposition des étudiants et du personnel tout au long de la journée de mardi pour leur proposer des logements selon leurs besoins. »

Aucune accusation n’a été déposée et aucune contravention n’a été émise alors que la police continue d’enquêter sur l’accident. Les enquêteurs s’efforceront de déterminer si la vitesse, la distraction au volant ou la drogue ou l’alcool ont joué un rôle, indique le communiqué.

Les adjoints et détectives du shérif ont été assistés par la police de Campton Hills et le bureau de gestion des urgences du comté de Kane sur les lieux. Stirn et son équipe ont également aidé les députés sur les lieux, selon le communiqué.