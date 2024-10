Deux rares tableaux de Lowry vendus pour un total de près de 1,5 million de livres sterling

Christie’s Le tableau de Maryport de 1955 a été adjugé 882 000 £

Deux tableaux « rares » de LS Lowry se sont vendus pour une somme cumulée de plus de 1,8 million de livres sterling. Une peinture de Senhouse Street à Maryport, Cumbria, a été vendue aux enchères par la maison de ventes Christie’s et s’est vendue mercredi pour 882 000 £. Une deuxième œuvre célèbre de l’artiste – « Going to the Station » et se déroulant à Manchester – avait un prix indicatif inférieur mais s’est vendue à 945 000 £. Laurence Stephen Lowry, décédé en 1976, est connu pour ses représentations de la vie ouvrière dans les régions industrielles du nord de l’Angleterre.

Dans l’huile sur toile de 1955, le Queen’s Head Inn est reconnaissable dans le coin inférieur droit de Senhouse Street. Attendu entre 700 000 et 1 million de livres sterling, il s’est vendu après un processus d’enchère qui a duré environ 90 secondes lors de l’événement en direct à St James’s, Londres. « Les peintures de vues connues sont beaucoup plus rares dans la production de Lowry, et cette vue est encore reconnaissable aujourd’hui », a déclaré un porte-parole de la maison de ventes.

Christie’s « Going to the Station » se déroule à Manchester et a été vendu par Lowry un an avant sa mort