Deux rapports clés sur l’inflation et 4 communiqués sur les résultats

Les trois principaux indices boursiers américains ont reculé cette semaine, le S&P 500 clôturant de plus de 2 % et le Nasdaq Composite perdant environ 3 %. Chaque moyenne a tenté de réduire les pertes vendredi, aidée par les solides bénéfices du nom du club Amazon (AMZN) et un rapport sur l’emploi légèrement plus faible que prévu pour juillet, avant de s’effondrer dans les échanges de fin de journée. La masse salariale non agricole a augmenté de 187 000 le mois dernier, tandis que le taux d’emploi a légèrement baissé, à 3,5 %, a indiqué le département du Travail. Le rapport suggère que la Réserve fédérale réussit, quoique graduellement, dans ses efforts pour refroidir le marché du travail et contenir l’inflation en augmentant les taux d’intérêt. Parmi les autres données macroéconomiques de la semaine dernière, citons l’ISM manufacturier mardi, le rapport ADP sur l’emploi mercredi, ainsi qu’un rapport sur les commandes d’usine et la publication de l’ISM Services jeudi. Mais le principal moteur de la faible performance des marchés boursiers cette semaine a été la dégradation par Fitch Ratings de la note de défaut à long terme des émetteurs en devises des États-Unis à AA +, contre AAA. L’agence a cité « la confiance érodée dans la gestion budgétaire » par le gouvernement américain. En ce qui concerne la semaine prochaine, nous surveillerons les données économiques et davantage de bénéfices du deuxième trimestre. 1. Communiqués économiques : Le Département du travail publie son indice mensuel des prix à la consommation et son indice des prix à la production respectivement jeudi et vendredi. Nous chercherons des signes de désinflation sur une base annuelle dans les deux rapports, en particulier dans l’indice de base, qui exclut les prix des aliments et de l’énergie en raison de leur volatilité. En plus de l’indice de base de l’IPC, nous nous concentrerons sur l’indice du logement, qui représente environ le tiers de l’IPC total. Les coûts du logement ont été une épine dans le pied de la Fed, car le manque d’offre a contribué à maintenir les prix élevés. Les taux élevés aggravent les prix toujours élevés et, par conséquent, les prix des maisons aux États-Unis sont maintenant à leur plus bas niveau en 37 ans, selon Black Knight. Bien que nous ayons vu le taux d’inflation ralentir, tel que mesuré par l’indice du logement, il est encore beaucoup trop élevé, s’établissant à 7,8 % pour la période de 12 mois terminée en juin. Plus le chiffre est bas, mieux c’est, car cela pourrait donner à la Fed les données dont elle a besoin pour renoncer à une autre hausse des taux d’intérêt et signaler aux investisseurs que les taux ont peut-être atteint un sommet. Ce serait haussier pour le sentiment et positif pour les actions jusqu’à la fin de l’année. Pendant ce temps, l’IPP est proche du taux d’inflation de 2 % visé par la Fed, l’indice de base atteignant 2,6 % en juin. En revanche, l’indice de base de l’IPC était de 4,8 % en juin sur une base annuelle. Pour cette raison, nous serions satisfaits si le chiffre de juillet n’indiquait pas une résurgence de la hausse des coûts de gros, ce qui est préoccupant compte tenu de la récente hausse des prix de l’énergie. 2. Bénéfices : Vendredi, 84 % des sociétés du S&P 500 avaient publié des résultats trimestriels pour les trois mois terminés en juin. Parmi ceux qui ont signalé, 79% ont signalé une surprise à la hausse des bénéfices, tandis que 65% ont signalé des résultats de revenus meilleurs que prévu. Et nous pouvons nous attendre à ce que les résultats des bénéfices stimulent à nouveau l’action boursière la semaine prochaine. Le nom du club Coterra Energy (CTRA) rapporte lundi après la cloche, et notre objectif principal sera la performance des flux de trésorerie disponibles et les retours aux actionnaires via les dividendes et les rachats. Cela dit, la maximisation des flux de trésorerie disponibles nécessite que l’entreprise obtienne les meilleurs prix, nous garderons donc un œil sur l’efficacité avec laquelle la direction s’est couverte dans cet environnement volatil des prix du pétrole. Mardi avant la cloche d’ouverture, le club tenant Eli Lilly (LLY) rapporte. Nous chercherons des signes d’élan autour de Mounjaro, le médicament de la société pour le diabète et la perte de poids, ainsi que toute autre opportunité que la direction voit pour le médicament sur toute la ligne. Tout commentaire sur le donanemab, un médicament contre la maladie d’Alzheimer, serait également intéressant. Enfin, les noms de club Walt Disney (DIS) et Wynn Resorts (WYNN) feront leur rapport mercredi après la cloche de clôture. Avec Disney, il s’agit des progrès réalisés sur l’initiative d’économies de 5,5 milliards de dollars de la direction, ainsi que de ce que la grève à Hollywood signifie pour les sorties en salles et le pipeline de contenu sur Disney+. Nous sommes également curieux d’en savoir plus sur le projet de la direction d’intégrer le contenu Disney + et Hulu. Quant à Wynn Resorts, nous écouterons comment la demande se maintient dans ses propriétés de Las Vegas et de Boston, et comment la réouverture chinoise se déroule dans le centre de jeu de Macao. En prévision de ces publications, n’oubliez pas de consulter notre bulletin de résultats du premier trimestre . Voici le récapitulatif complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir : Lundi 7 août Avant la cloche : Tyson Foods (TSN), Viatris (VTRS), BioNTech (BNTX), Henry Schein (HSIC), Elanco (ELAN), KKR (KKR) Après la cloche : Coterra Energy (CTRA), Palantir (PLTR), Lucid (LCID), Skyworks (SWKS), Chegg (CHGG), Paramount (PARA), ONEOK (OKE), Beyond Meat (BYND), Celanese (CE), Compass (COMP) Mardi 8 août Avant la cloche : Eli Lilly (LLY), UPS (UPS), Datadog (DDOG), Barrick Gold (GOLD), Li Auto (LI), Capri (CPRI), Duke Energy (DUK), Under Armour (UAA), Restaurant Brands (QSR), TransDigm (TDG), Cellebrite (CLBT), Warner Music (WMG), Zoetis (ZTS), ADT (ADDT), Aramark (ARMK), GlobalFoundries (GFS), Fox Corp (FOXA), Veritiv (VRTV), Energizer (ENR), NRG Energy (NRG) Après la cloche : Rivian (RIVN), AMC (AMC), Upstart (UPST), Supermicro (SMCI), Twilio (TWLO), Celsius (CELH), Lyft (LYFT), Dutch Bros (BROS), Toast (TOST), Coupang (COUP), Axon (AXON), Bumble (BMBL), Akamai (AKAM), Take-Two (TTWO ), Topgolf (MODG), Endeavour (EDR), Insulet (PODD), IAC (IAC) Mercredi 9 août Avant la cloche : Roblox (RBLX), Sony (SONY), PENN (PENN), Wendy’s (WEN), Brookfield Asset Management (BAM), GoodRx (GDRX), Brink’s BCO), Valvoline (VVV) Après la cloche : Disney (DIS), Wynn Resorts (WYNN), Sonos (SONO), Illumina (ILMN), Plug Power (PLUG), Trade Desk (TTD) Jeudi 10 août 8 h 30 HE : Indice des prix à la consommation 8 h 30 HE : Premières demandes d’assurance-chômage Avant la cloche : Alibaba (BABA), Novo Nordisk (NVO), CyberArk (CYBR), US Foods ( USFD), Ralph Lauren (RL), Six Flags (SIX), YETI (YETI) Après la cloche : IonQ, (IONQ), Credicorp (BAP), News Corp (NWSA) Vendredi 11 août 8 h 30 Indice des prix à la production Avant la cloche : Air Canada (ACDVF) (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 02 août 2023 à New York. Spencer Platt | Getty Images Actualités | Getty Images