Deux raisons pour lesquelles vous devriez installer la dernière mise à jour de Windows 10

Microsoft a déplacé son attention vers Windows 11 au cours de la dernière année, bien que la société n’ait pas complètement oublié Windows 10. La prochaine mise à jour 22H2 inclura apparemment un “ensemble de nouvelles fonctionnalités”, mais vous n’avez pas à attendre qu’il arrive pour une mise à jour qui vaut la peine d’être installée.

La version KB5016616 a été publiée en tant que mise à jour de sécurité mensuelle de Windows 10 pour août, mais elle a une surprise dans sa manche. Non seulement il s’agit d’une fonctionnalité véritablement nouvelle, mais c’est quelque chose que vous voudrez probablement utiliser régulièrement. L’outil “Focus Assist” de Microsoft peut déjà bloquer les notifications pendant que vous devez travailler, mais il peut désormais être configuré pour permettre à des alertes “importantes” spécifiques de vous parvenir.

Il s’agit sans aucun doute d’un changement subtil, mais il pourrait avoir un effet significatif sur la productivité. Vous pouvez être réticent à utiliser Focus Assist de peur de manquer quelque chose d’important, surtout si vous autorisez généralement les notifications de nombreuses applications différentes. Cela peut entraîner un flux de travail distrait et parfois chaotique, mais en n’autorisant que des alertes spécifiques à passer, vous pouvez être sûr que tout le reste peut attendre. Il n’est pas nécessaire de définir manuellement une liste de priorités, comme c’était le cas auparavant.

Jim Martin / Fonderie

La mise à jour KB5016616 inclut techniquement une autre nouvelle fonctionnalité, mais le retour de la prise en charge de “Windows Autopilot” ne concerne que les entreprises clientes.

En tant que mise à jour de sécurité, il n’est pas surprenant de voir des corrections de bogues et des améliorations. Mais il y en a plus que d’habitude dans le patch d’août, dont certains peuvent vous affecter. Ceux-ci incluent des problèmes de connexion à Internet lorsqu’une station d’accueil est connectée et que l’outil de dépannage Windows ne fonctionne pas sur plusieurs applications de stock. Les éléments suivants sont également inclus dans la version KB5016616 :

Réduction de la surcharge de la contention des ressources dans les opérations d’entrée/sortie élevées par seconde (IOPS), ce qui devrait résoudre certains problèmes de performances

Amélioration de l’expérience de mise à niveau du système d’exploitation, y compris la fonction de “réinitialisation par bouton-poussoir”

Correction d’un problème qui restreignait les canaux de journalisation des événements et supprimait le pack de langue EN-US

La “applet de commande remove-Item” et elle interagira désormais avec les dossiers Microsoft OneDrive

Le système affichera désormais des informations supplémentaires sur les points de terminaison audio.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’échec de la lecture de clips vidéo consécutifs dans les jeux utilisant DX12

Correction d’un problème qui faisait planter Windows lorsque la fonctionnalité “Windows Defender Application Control” était activée et que Intelligent Security Graph était également activé

Correction d’un problème avec le service de profil Windows échouant sporadiquement

Si vous rencontrez l’un de ces problèmes, l’installation de la mise à jour KB5016616 est fortement recommandée. Comme d’habitude, allez simplement dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et cliquez sur « Vérifier les mises à jour ». Alternativement, il peut être téléchargé manuellement via le catalogue de mise à jour de Microsoft.

Il y aura plus de nouvelles fonctionnalités dans la mise à jour 22H2 – dont certaines sont cachées dans la version actuelle. Mais seront-ils d’une quelconque pertinence pour les consommateurs ? Il y a de fortes chances que la réponse soit non. Pourtant, avec Windows 10 toujours pris en charge jusqu’en octobre 2025 et aucune raison pour que de nombreuses personnes obtiennent encore Windows 11, la mise à jour de votre appareil devrait être une priorité absolue.

