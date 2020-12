Ken Paxton, le procureur général du Texas, a demandé à la Cour suprême de faire quelque chose qu’elle n’avait jamais fait auparavant: priver des millions d’électeurs dans quatre États et renverser les résultats de l’élection présidentielle. L’affaire est très problématique d’un point de vue juridique et est criblée de lacunes procédurales et de fond, ont déclaré des experts en droit électoral. Et pour que son argument réussisse – un résultat hautement improbable, selon les juristes – une majorité des neuf juges devraient ignorer une affirmation démentie selon laquelle les chances de victoire du président élu Joseph R. Biden Jr. étaient «moindres d’un sur un quadrillion. » M. Paxton est un personnage compromis, mis en examen dans une affaire de fraude en valeurs mobilières et faisant face à des accusations distinctes, par plusieurs anciens employés, d’avoir abusé de son bureau pour aider un donateur politique.

Voici quelques raisons pour lesquelles cette affaire n’est probablement pas «la grande» comme le président Trump l’a appelé. L’argument juridique de la poursuite est profondément vicié, ont déclaré des experts juridiques. Le Texas semble n’avoir aucune prétention à poursuivre l’affaire, ce qui prolongerait la date limite de lundi pour la certification des électeurs présidentiels en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Il s’appuie sur une nouvelle théorie selon laquelle le Texas peut dicter la manière dont d’autres États organisent leurs élections parce que les irrégularités de vote ailleurs nuisent aux droits des Texans. L’affaire Paxton ne parvient pas à établir pourquoi le Texas a le droit d’interférer avec le processus par lequel d’autres États attribuent leurs votes au Collège électoral, a déclaré Edward B. Foley, professeur de droit à l’Ohio State University et directeur de son programme de droit électoral. Le pouvoir de gérer les élections revient aux États individuellement, et non dans le sens collectif que le procès Paxton implique. «Ils font tous ce qu’ils font», a déclaré M. Foley. «Pour le Texas, essayer de se plaindre de ce que la Géorgie, la Pennsylvanie et ces autres États ont fait serait un peu comme le Massachusetts se plaindre de la façon dont le Texas élit ses sénateurs.» En règle générale, les procureurs généraux des États protègent leurs droits et se méfient de l’intervention de la Cour suprême, ce qui, selon M. Foley, rend cette affaire inhabituelle. «C’est juste le contraire», dit-il. «Ce serait une intrusion sans précédent dans la souveraineté de l’État.» Les quatre États cités dans le procès l’ont dénoncé jeudi et ont exhorté le tribunal à le rejeter. Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a accusé M. Paxton et d’autres alliés de Trump d’avoir mené «une campagne de désinformation attaquant sans fondement l’intégrité de notre système électoral».

Le remède recherché par le procès – la privation du droit de vote de millions d’électeurs – serait sans précédent dans l’histoire de la nation. Même si la poursuite était correcte, elle a été presque sûrement déposée trop tard, car les procédures auxquelles le Texas s’oppose étaient en place avant les élections. Un mémoire de la Cour suprême s’opposant aux demandes du Texas d’éminents républicains, y compris l’ancien sénateur John Danforth du Missouri et l’ancienne gouverneure Christine Todd Whitman du New Jersey, a déclaré que les dépôts du Texas «tournent en dérision le fédéralisme et la séparation des pouvoirs». «Cela violerait les principes constitutionnels les plus fondamentaux de cette cour», a déclaré le mémoire, «de servir de tribunal de première instance pour les litiges concernant les élections présidentielles.» M. Trump et ses partisans ont souvent fait référence à Bush contre Gore, l’affaire de la Cour suprême qui a décidé les élections de 2000, comme un précédent historique prometteur pour leur camp. Mais contrairement à Bush c. Gore, il n’y a pas de question constitutionnelle évidente en cause. «Cela ressemble à un procès intrinsèquement politique», a déclaré M. Foley. Le costume utilise des arguments statistiques que les statisticiens qualifient de «comiques». Le dossier de M. Paxton cite à plusieurs reprises une analyse d’un économiste de Californie qui, selon les statisticiens, est absurde. Selon l’analyse, les chances de M. Biden de remporter les quatre États du champ de bataille en question étaient «inférieures à un sur un quadrillion». L’économiste, Charles J. Cicchetti, qui donné à la campagne de M. Trump en 2016, est arrivé à la probabilité minuscule en prétendant utiliser les résultats de l’élection de 2016 comme filet de sécurité. Son raisonnement défectueux était le suivant: Si M. Biden avait reçu le même nombre de votes qu’Hillary Clinton a fait en 2016, écrit-il, une victoire aurait été presque impossible.

Mais M. Biden, bien entendu, n'a pas reçu le même nombre de voix que Mme Clinton; il en a reçu plus de 15 millions de plus. Aucun candidat ne devrait non plus recevoir le même nombre de voix qu'un candidat précédent.



Le déficit budgétaire américain a atteint 207 milliards de dollars en novembre. Ce chiffre d’un sur un quadrillion a fait écho dans les médias sociaux et a été promu par le Attaché de presse de la Maison Blanche. Mais un ensemble d’experts ont déclaré que le chiffre et l’analyse de M. Cicchetti sont facilement réfutables. Stephen Ansolabehere, professeur de gouvernement à l’Université Harvard qui gère ses archives de données électorales, a qualifié cette analyse de «comique». L’analyse a omis un certain nombre de faits évidents et pertinents, a-t-il déclaré: « le contexte des élections est différent, qu’une pandémie de Covid est en cours, que les gens parviennent à des conclusions différentes sur l’administration, que Biden et Clinton sont des candidats différents. » Selon la même logique et formule, si M. Trump avait reçu un nombre égal de votes en 2020 comme il l’a fait en 2016, il y a aussi une chance sur un quadrillion de chances que M. Trump en 2020 surclasse ses totaux en 2016, a déclaré Stephen. C. Preston, professeur de mathématiques au Brooklyn College. «Mais cela ne prouve pas que Trump a triché, cela montre simplement que les chiffres sont différents», a-t-il déclaré. «C’est comme trouver une faible probabilité que 2 égale 3.» M. Cicchetti a également écrit que les votes comptés plus tôt dans le processus et les votes comptés plus tard favorisaient différents candidats, et qu’il y avait «une chance sur plusieurs quadrillions» que les votes comptés dans les deux périodes provenaient des mêmes groupes d’électeurs. Mais c’est exactement ce qui devait se passer: les démocrates avaient tendance à préférer le vote par correspondance, et ces bulletins ont été comptés plus tard dans les quatre États du champ de bataille, tandis que les républicains avaient tendance à préférer voter en personne le jour du scrutin, et ces bulletins ont été comptés plus tôt.