Deux provinces disent avoir été prises au dépourvu par la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence – Kelowna Capital News

Les responsables provinciaux de la Saskatchewan et de l’Alberta ont eu une surprise pour la Saint-Valentin de la part du premier ministre cette année lorsqu’il a appelé pour dire qu’il envisageait d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, a annoncé jeudi une enquête publique.

Des avocats représentant les deux provinces ont comparu devant la Commission d’urgence sur l’ordre public, qui examine l’utilisation par le gouvernement fédéral des pouvoirs d’urgence pour mettre fin à des semaines de manifestations aux passages frontaliers et au centre-ville d’Ottawa.

« L’appel (le 14 février) ne concernait pas tant la consultation que la communication », a déclaré l’avocat du gouvernement de la Saskatchewan, Mike Morris.

«Cet appel téléphonique était la première fois que le gouvernement fédéral disait au gouvernement de la Saskatchewan qu’il envisageait d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence et de déclarer une urgence d’ordre public.»

Le gouvernement libéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, la première fois que la loi a été utilisée depuis qu’elle a remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988. Cette décision a temporairement accordé des pouvoirs extraordinaires à la police et permis aux banques de geler des comptes.

La Saskatchewan et l’Alberta disent s’être opposées à son utilisation et estiment que la loi n’avait pas besoin d’être appliquée dans tout le pays.

L’avocate de l’Alberta, Mandy England, a décrit dans sa déclaration liminaire devant la commission comment les lois existantes et les ressources policières ont mis fin avec succès à une manifestation à la frontière à Coutts, en Alberta, où plusieurs personnes ont été arrêtées et accusées de complot en vue de commettre un meurtre après une cache d’armes à feu. , des gilets pare-balles et des munitions ont été trouvés dans des remorques à proximité.

«Aucun des pouvoirs créés en vertu de la loi fédérale sur les mesures d’urgence n’était nécessaire, et aucun d’entre eux n’a été utilisé en Alberta pour résoudre le blocus de Coutts», a-t-elle déclaré.

Le gouvernement fédéral envisage de soutenir le contraire. Robert MacKinnon, représentant Justice Canada, a déclaré que la Loi sur les mesures d’urgence était «raisonnable et nécessaire» compte tenu des circonstances à travers le pays.

“Les témoignages des témoins du gouvernement détailleront les faits et les événements qui ont conduit à la décision de déclarer une urgence à l’ordre public”, a-t-il déclaré.

Cette décision est intervenue après des semaines de ce que Trudeau a qualifié d ‘«occupation illégale» du centre-ville d’Ottawa et des récits de frustration des habitants de la région, dont beaucoup critiquaient la réponse de la police.

Peter Sloly a démissionné de son poste de chef de la police d’Ottawa au milieu de la pression publique croissante pendant les manifestations. Son avocat, Tom Curry, a déclaré que l’ancien haut responsable de la police avait une liste de recommandations pour prévenir, atténuer, répondre et se remettre d’événements de protestation importants.

David Migicovsky, conseiller juridique du Service de police d’Ottawa, a déclaré qu’il y avait des processus bien établis en place pour traiter avec les manifestants, mais qu’ils n’ont pas fonctionné pendant le «convoi de la liberté».

« La police a eu peu de temps pour se préparer. La genèse de la manifestation n’a commencé que quelques semaines avant son arrivée », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était difficile d’évaluer la taille du convoi car de nombreuses personnes se sont jointes à lui alors qu’il se rapprochait d’Ottawa.

“Cela n’aurait pas pu être prévu.”

Il a déclaré qu’aucun des rapports de renseignement ne prédisait le “niveau de violence communautaire et de traumatisme social infligé à la ville et à ses habitants”.

Un avocat représentant la Police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’ils montreront comment les renseignements ont été recueillis, notamment par le biais d’une équipe de liaison avec les manifestants, et partagés avec les partenaires policiers.

La Commission d’urgence de l’ordre public a été créée le 25 avril et a collecté des documents et interrogé des dizaines de personnes. Six semaines d’audiences publiques à Ottawa sont prévues.

« Découvrir la vérité est un objectif important », a déclaré le commissaire, juge de la Cour d’appel de l’Ontario, Paul Rouleau, dans son allocution d’ouverture.

« Lorsque des événements difficiles se produisent et ont une incidence sur la vie des Canadiens, le public a le droit de savoir ce qui s’est passé. »

Rouleau a déclaré que le processus pour arriver au début de l’enquête a été “difficile”.

“M’acquitter de mon mandat n’est pas une tâche facile”, a-t-il déclaré, ajoutant plus tard que “les délais seront serrés”.

Il a appelé les participants et leurs conseillers juridiques à coopérer pour s’assurer que les faits sont correctement présentés au public, et a déclaré que les enquêtes visent à tirer les leçons de l’expérience et à faire des recommandations pour l’avenir.

“Ils ne font pas de conclusions de responsabilité pénale, ils ne déterminent pas si des individus ont commis un crime.”

Des témoins commenceront à témoigner vendredi, une liste de 65 personnes qui comprend Trudeau, sept autres membres du cabinet, des forces de police et des fonctionnaires de tous les niveaux de gouvernement.

La commission entendra également des personnalités centrales du « Freedom Convoy » telles que Tamara Lich, Chris Barber, Pat King et James Bauder – qui font tous face à des accusations criminelles pour leurs rôles.

Lich faisait partie de ceux qui se trouvaient dans la galerie de visualisation publique jeudi.

“Je suis vraiment heureuse d’être de retour ici et j’ai hâte de témoigner”, a-t-elle déclaré dans l’une de ses premières déclarations publiques depuis son arrestation pour son rôle dans le convoi.

Un avocat représentant les organisateurs du “Freedom Convoy” a déclaré à l’enquête qu’ils soutiendraient qu’il n’y avait aucune preuve que la loi était nécessaire pour mettre fin aux manifestations qui ont envahi les rues autour de la Colline du Parlement l’hiver dernier.

«Il n’y avait aucun motif raisonnable et probable d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence et le gouvernement a outrepassé sa compétence, tant constitutionnelle que législative, en le faisant», a déclaré Brendan Miller.

Les avocats de la Commission ont présenté jeudi des rapports décrivant des dizaines de manifestations organisées contre les mesures de santé publique et les confinements liés à la COVID-19 à travers le Canada, à partir du printemps 2020 et culminant avec le convoi vers Ottawa.

La police est intervenue dans bon nombre de ces manifestations et a arrêté ou condamné des manifestants qui faisaient partie de foules de tailles diverses au cours des deux années où la pandémie s’est prolongée.

Le vérificateur général de la Ville d’Ottawa a également lancé un examen de la réponse locale au convoi, et plusieurs groupes ont intenté des poursuites devant la Cour fédérale pour contester l’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence.

L’enquête est également distincte du comité parlementaire multipartite créé en mars pour examiner l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence.

L’enquête publique et la commission parlementaire, qui poursuit ses travaux, sont requises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

—David Fraser, La Presse Canadienne

