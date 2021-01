Une foule de partisans de Trump devant le Capitole américain le 6 janvier 2020. | Amanda Andrade-Rhoades / le Washington Post / Getty Images

Les procureurs affirment que les hommes ont conspiré pour «faire obstruction, influencer, entraver et interférer avec les forces de l’ordre» pendant l’émeute.

Deux membres des Proud Boys, un groupe haineux d’extrême droite, ont été accusés de complot pour leur implication dans la violente prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier.

Vendredi soir, les procureurs fédéraux ont annoncé les accusations portées contre Dominic Pezzola – 43 ans, de Rochester, New York – et William Pepe – 31 ans, de Beacon, New York – affirmant qu’ils «se livraient à un complot visant à entraver, influencer, entraver et interférer avec des agents des forces de l’ordre ont exercé leurs fonctions officielles de protection du Capitole américain et de ses terrains le 6 janvier 2021. »

Pezzola et Pepe ne sont pas les premiers membres d’un groupe d’extrême droite organisé à faire face à des accusations de complot. Trois membres des Oath Keepers, une milice de droite, ont également été inculpés pour leur participation à la tentative d’insurrection.

Les deux Proud Boys avaient déjà fait face à d’autres accusations moins importantes; au moins quatre autres membres de leur groupe font également face à des accusations moindres, notamment la perturbation d’une procédure au Congrès. Plus de 170 autres personnes ont également fait face à des accusations moins graves, telles que pour entrée illégale et conduite désordonnée, pour leur part dans l’incident sanglant, qui a fait cinq morts et plus de 140 policiers blessés. Et au moins deux policiers qui étaient présents pendant le siège se sont suicidés depuis.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice annonçant les accusations, Pezzola et Pepe auraient saisi des équipements de protection de la police, y compris les courtes barricades métalliques érigées autour des terrains du Capitole. La vidéo de la journée montre des émeutiers déchirant cette clôture, écrasant les policiers du Capitole. Une autre vidéo montre des policiers déplaçant eux-mêmes les barricades.

Pezzola et Pepe sont également accusés de «vol et de vol de biens appartenant à la police du Capitole», et Pezzola est accusé d’avoir volé un bouclier anti-émeute à un officier du Capitole et de l’avoir utilisé plus tard pour briser une fenêtre du bâtiment du Capitole; les notes de sortie, il est apparemment représenté le faisant dans la vidéo et les photos de la journée.

Pepe a été arrêté le 12 janvier et Pezzola a été arrêté le 15 janvier. Selon le communiqué de presse du DOJ, les deux ont également été accusés de «troubles civils; pénétrer illégalement dans des bâtiments ou des terrains réglementés; et conduite désordonnée et perturbatrice dans des bâtiments ou des terrains restreints. »

En outre, Pezzola a été accusé d ‘«obstruction à une procédure officielle; d’autres chefs de troubles civils et de complicité de troubles civils; vol de biens personnels aux États-Unis; agresser, résister ou gêner certains officiers; destruction des biens du gouvernement; et se livrer à des violences physiques dans des bâtiments ou des terrains restreints. »

Ces accusations découlent de son vol présumé et de son utilisation abusive du bouclier anti-émeute. Pezzola aurait également fait partie de la foule d’hommes principalement blancs qui ont été menés à la poursuite par Eugene Goodman, un officier de police du Capitole noir, qui cherchait à éloigner les insurgés des législateurs. La poursuite a été capturée sur vidéo et a conduit à des éloges et à une position d’honneur lors de l’inauguration de Biden pour Goodman.

Deux frères du Montana qui auraient également poursuivi Goodman ont été inculpés vendredi de neuf chefs d’accusation, y compris la destruction de biens, liés à leur rôle dans le siège.

Selon le New York Times, Pezzola est un ancien marin américain et Pepe a travaillé pour la Metropolitan Transportation Authority. Tous deux étaient affiliés aux Proud Boys, qui promeuvent la «culture occidentale» en tant que front d’idéologies racistes, xénophobes et antisémites.

Le groupe a ouvertement et avec enthousiasme soutenu l’ancien président Donald Trump tout au long de son mandat, et Trump a refusé de les condamner ainsi que d’autres organisations suprémacistes blanches lors d’un débat avec l’actuel président Joe Biden en octobre.

Au lieu de cela, Trump a encouragé le groupe à «prendre du recul et rester à l’écart». Cette phrase a été prise comme un encouragement et a presque immédiatement atterri sur les marchandises officielles du groupe.

Dans les semaines et les mois qui ont suivi la perte de sa candidature à la réélection de Trump, Proud Boys a été une présence récurrente lors des manifestations dites «Stop the Steal», qui ont faussement affirmé que les élections nationales avaient été volées par le camp Biden. Certaines de ces manifestations sont devenues violentes, avec plusieurs personnes poignardées à Washington, DC et une personne abattue dans l’État de Washington lors de rassemblements au début de décembre qui ont également vu des Proud Boys attaquer des contre-manifestants et des passants, ainsi que profaner des églises noires.

Selon le Times, Pezzola est représenté par l’avocat Michael Scibetta, qui a déclaré vendredi soir qu’il n’avait pas été en mesure de voir son client ou les documents de mise en accusation fédéraux.

Le complot est l’accusation la plus grave à laquelle sont confrontés les insurgés jusqu’à présent

Moins d’une semaine après l’insurrection, les responsables de l’application des lois fédérales ont promis que les arrestations se poursuivraient et que les accusations initiales – alors limitées à des choses comme le vol de biens publics et l’entrée violente – n’étaient «que le début».

La mise en accusation de membres de groupes haineux pour des accusations de complot fédéral – par opposition aux accusations d’entrée illégale et de conduite désordonnée plus facilement prouvées – représente une poussée du DOJ pour tenir cette promesse et pour prouver que les insurgés ont collaboré aux efforts pour enfreindre la loi.

En règle générale, les accusations de complot fédérales peuvent entraîner une peine maximale de cinq ans de prison, bien que cette peine puisse être aggravée par d’autres infractions.

Notamment, deux personnes n’ont pas besoin de connaître l’identité de l’autre pour avoir conspiré ensemble – de sorte que même les participants à un forum en ligne, sur lequel les vrais noms ne sont pas échangés, peuvent être accusés de co-conspirateurs. De plus, le rôle spécifique que chaque conspirateur était censé jouer n’a pas besoin d’être prouvé – seulement qu’un crime fédéral particulier a été planifié, puis s’est produit.

Une question pour prouver une affaire de complot est probablement de savoir dans quelle mesure les émeutes du 6 janvier ont été planifiées à l’avance.

Selon le New York Times, les enquêteurs fédéraux ont trouvé des preuves au domicile de Pezzola suggérant qu’il avait étudié des explosifs artisanaux. Il y a moins de preuves publiques contre Pepe, et l’avocat de Pepe, Susanne Brody, a refusé de commenter l’affaire contre Pepe au Times et à CNN.

Mais il existe des preuves en ligne pour soutenir l’argument selon lequel il y avait une planification préalable de l’action au Capitole. Comme l’ont rapporté Rebecca Heilweil et Shirin Ghaffary de Recode, les extrémistes en ligne ont commencé à s’organiser pour une action hors ligne presque immédiatement après l’élection présidentielle du 3 novembre.

Sur les réseaux sociaux grand public et sur les plus petites plates-formes favorisées par les extrémistes d’extrême droite, les membres de la foule ont planifié leurs voyages à Washington bien avant la violence qui a finalement éclaté. Et ces mêmes services hébergeaient des diffusions en direct et des vidéos de l’insurrection; Pezzola, par exemple, s’est filmé en train de fumer un cigare «victoire» depuis l’intérieur du Capitole.

Il appartiendra en fin de compte aux enquêteurs fédéraux et au système judiciaire de déterminer si le bavardage en ligne – ou même les efforts en personne le jour de l’émeute – se traduira par des condamnations pour complot. Selon des documents judiciaires rapportés par le Washington Post, le procureur adjoint américain Erik Kenerson a décrit les actions de Pezzola comme une preuve de «planification, détermination et coordination».

Jusqu’à présent, trois autres personnes ont également été accusées de complot fédéral dans le cadre des émeutes du Capitole. Mercredi, le DOJ a annoncé que des accusations avaient été portées contre Jessica Marie Watkins et Donovan Ray Crowl, tous deux du comté de Champaign, Ohio; et Thomas Caldwell du comté de Clarke, en Virginie pour «complot, obstruction à une procédure officielle, destruction de biens gouvernementaux et entrée illégale dans un bâtiment ou un terrain restreint».

Tous trois sont affiliés à Oath Keepers, une organisation paramilitaire anti-gouvernementale fondée peu de temps après l’élection de l’ancien président Barack Obama. Selon le New York Times, au moins 10 autres personnes portant des insignes de ce groupe d’extrême droite ont été repérées pendant les émeutes.

Warkins et Crowl sont également membres d’une milice basée dans l’Ohio, selon le communiqué de presse du DOJ annonçant les charges fédérales.

Les trois gardiens du serment inculpés auraient communiqué entre eux avant et pendant l’attaque du Capitole. Ils risquent jusqu’à 20 ans de prison.