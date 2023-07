Deux professionnels de l’éducation de Sandwich reconnus pour leur excellence lors d’un banquet de remise de prix – Shaw Local

Le Fondation communautaire du comté de DeKalb et le Bureau régional de l’éducation du comté de DeKalb a rendu hommage aux éducateurs locaux lors de la réception annuelle des Prix d’excellence en éducation.

La directrice des transports du district scolaire 430 de Sandwich, Sue Graham, a reçu le prix du personnel de soutien de l’année, tandis que la directrice de l’école élémentaire WW Woodbury, Jennifer Kern, a été reconnue administratrice de l’année.

Parmi les autres récipiendaires figuraient des professionnels de l’éducation des districts scolaires de Genoa-Kingston et de Hinckley-Big Rock.

Selon un communiqué de presse, au cours des 24 dernières années, l’événement a reconnu 120 éducateurs et distribué 120 000 $ en prix. Les gagnants reçoivent un chèque de 1 000 $, une horloge gravée et un exemplaire de « Lifelong Learner », un livre sur la vie et l’héritage d’Yvonne Johnson.

Le Prix ​​d’excellence en éducation reconnaît les enseignants, les administrateurs et le personnel de soutien qui ont incité les élèves à aimer apprendre et à jouer un rôle actif dans leurs écoles et communautés du comté de DeKalb.

Le soutien aux prix provient d’un fonds de dotation de la Community Foundation créée par Yvonne Johnson, enseignante à la retraite de l’école élémentaire Sycamore, décédée en mai. Un honneur spécial lui a été décerné lors de la cérémonie de remise des prix de cette année en reconnaissance de l’héritage qu’elle laisse derrière elle, selon le communiqué.

« Le DeKalb ROE est heureux de s’associer à la Community Foundation alors que nous honorons la profession estimée de l’éducation et ceux dans le domaine que leurs pairs ont nommés comme faisant preuve d’excellence », a déclaré Amanda Christensen, surintendante régionale des écoles du comté de DeKalb, dans le communiqué.

Les autres récipiendaires des Prix d’excellence en éducation 2023 sont :